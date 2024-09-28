https://sarabic.ae/20240928/الرئيس-الإيراني-العالم-لن-ينسى-أن-أوامر-اغتيال-حسن-نصر-الله-صدرت-من-نيويورك-1093215435.html
الرئيس الإيراني: العالم لن ينسى أن أوامر اغتيال حسن نصر الله صدرت من نيويورك
الرئيس الإيراني: العالم لن ينسى أن أوامر اغتيال حسن نصر الله صدرت من نيويورك
سبوتنيك عربي
نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بزشكيان عبر منصة "إكس": "لقد حقق الأمين العام لـ"حزب الله" وفخر المسلمين الشهيد حسن نصر الله، حلمه الذي طالما حلم به، وهو بلوغ أعلى مراتب الشهادة، ولا توجد كلمات تصف قيادته وشجاعته وبسالته ونضاله المستمر طيلة حياته".وشدد بزشكيان على أن "المجتمع الدولي لن ينسى أن أوامر تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي صدرت من مدينة نيويورك الأمريكية، وأن الأمريكيين لا يستطيعون تبرئة أنفسهم من التعاون مع الصهاينة".وختم الرئيس الإيراني بيانه بالتشديد على أن "حزب الله" سوف "يشرق كالشمس أكثر من أي وقت مضى، وراية مكافحة الظالمين لن تبقى على الأرض"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وختم "حزب الله" اللبناني بيانه، قائلا إن "قائدنا سماحة السيد، ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح في "القضاء يوم أمس على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه"، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حزب الله داخل المقر".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
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https://sarabic.ae/20240928/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلق-على-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093207237.html
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أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان
أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان
الرئيس الإيراني: العالم لن ينسى أن أوامر اغتيال حسن نصر الله صدرت من نيويورك
نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة.
وقال بزشكيان عبر منصة "إكس": "لقد حقق الأمين العام لـ"حزب الله" وفخر المسلمين الشهيد حسن نصر الله، حلمه الذي طالما حلم به، وهو بلوغ أعلى مراتب الشهادة، ولا توجد كلمات تصف قيادته وشجاعته وبسالته ونضاله المستمر طيلة حياته".
وأكد أن "الهجوم الإرهابي الذي شنّه الصهاينة، مساء أمس الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وغياب شخصيات بارزة من المقاومة، وعلى رأسهم حسن نصر الله، سيعزز شجرة المقاومة أكثر من أي وقت مضى، وسيظل اسم حسن نصر الله، يلمع إلى الأبد في العالم الإسلامي".
وشدد بزشكيان على أن "المجتمع الدولي لن ينسى أن أوامر تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي صدرت من مدينة نيويورك الأمريكية، وأن الأمريكيين لا يستطيعون تبرئة أنفسهم من التعاون مع الصهاينة".
وختم الرئيس الإيراني بيانه بالتشديد على أن "حزب الله" سوف "يشرق كالشمس أكثر من أي وقت مضى، وراية مكافحة الظالمين لن تبقى على الأرض"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني
، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وختم "حزب الله" اللبناني بيانه، قائلا إن "قائدنا سماحة السيد، ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان منذ لحظات، إنه نجح في "القضاء يوم أمس على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه"، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حزب الله داخل المقر".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله
".