https://sarabic.ae/20240928/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلق-على-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093207237.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يعلق على "اغتيال حسن نصر الله"
رئيس الأركان الإسرائيلي يعلق على "اغتيال حسن نصر الله"
سبوتنيك عربي
أدلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأول تعليق بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T08:30+0000
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وقال هاليفي، إن "إسرائيل ستصل إلى أي شخص يهدد البلاد ومواطنيها".وتابع في رسالة مصورة له: "هذه ليست نهاية الأدوات الموجودة في صندوق الأدوات، إن رسالتنا بسيطة إلى أي شخص يهدد مواطني دولة إسرائيل: سنعرف كيف نصل إليهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، اليوم السبت، "مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح "في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه".وأضاف أنه "قضى أيضا على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من قادة الحزب".وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".وأكد أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240927/إعلام-إسرائيلي-قائد-حزب-الله-حسن-نصر-الله-كان-هدف-الغارات-الإسرائيلية-الأخيرة-على-بيروت-1093196338.html
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أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, لبنان
أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, لبنان
رئيس الأركان الإسرائيلي يعلق على "اغتيال حسن نصر الله"
08:30 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 08:34 GMT 28.09.2024)
أدلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأول تعليق بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وقال هاليفي، إن "إسرائيل ستصل إلى أي شخص يهدد البلاد ومواطنيها".
وتابع في رسالة مصورة له: "هذه ليست نهاية الأدوات الموجودة في صندوق الأدوات، إن رسالتنا بسيطة إلى أي شخص يهدد مواطني دولة إسرائيل: سنعرف كيف نصل إليهم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، اليوم السبت، "مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت".
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان منذ لحظات، إنه نجح "في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه".
وأضاف أنه "قضى أيضا على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من قادة الحزب".
وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".
وأكد أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله
".