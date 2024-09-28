https://sarabic.ae/20240928/أول-تعليق-من-إيران-على-مقتل-حسن-نصر-الله-1093213005.html
أول تعليق من إيران على مقتل حسن نصر الله
أول تعليق من إيران على مقتل حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
أصدرت إيران، اليوم السبت، أول تعليق رسمي على مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T12:54+0000
2024-09-28T12:54+0000
2024-09-28T12:54+0000
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وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "سيظل السيد حسن نصر الله، فخورا بطريق المقاومة، وسيتحقق المثل المقدس في الحرية المقدسة إن شاء الله"، وفقا لبيان رسمي.واستعان كنعاني في نعيه بآية قرآنية هي: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ".وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت، أمس الجمعة.وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" وقصفت بواسطة قنابل خارقة للتحصينات، والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/خامنئي-إسرائيل-أصغر-من-أن-توجه-ضربة-لبنية-حزب-الله-القوية---عاجل-1093209007.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أول تعليق من إيران على مقتل حسن نصر الله
أصدرت إيران، اليوم السبت، أول تعليق رسمي على مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "سيظل السيد حسن نصر الله، فخورا بطريق المقاومة، وسيتحقق المثل المقدس في الحرية المقدسة إن شاء الله"، وفقا لبيان
رسمي.
واستعان كنعاني في نعيه بآية قرآنية هي: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت، أمس الجمعة.
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" وقصفت بواسطة قنابل خارقة للتحصينات، والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله
".