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أول تعليق من إيران على مقتل حسن نصر الله
أول تعليق من إيران على مقتل حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
أصدرت إيران، اليوم السبت، أول تعليق رسمي على مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
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وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "سيظل السيد حسن نصر الله، فخورا بطريق المقاومة، وسيتحقق المثل المقدس في الحرية المقدسة إن شاء الله"، وفقا لبيان رسمي.واستعان كنعاني في نعيه بآية قرآنية هي: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ".وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت، أمس الجمعة.وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" وقصفت بواسطة قنابل خارقة للتحصينات، والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/خامنئي-إسرائيل-أصغر-من-أن-توجه-ضربة-لبنية-حزب-الله-القوية---عاجل-1093209007.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

أول تعليق من إيران على مقتل حسن نصر الله

12:54 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaزعيم الحزب اللبناني "حزب الله" السيد حسن نصرالله
زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أصدرت إيران، اليوم السبت، أول تعليق رسمي على مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "سيظل السيد حسن نصر الله، فخورا بطريق المقاومة، وسيتحقق المثل المقدس في الحرية المقدسة إن شاء الله"، وفقا لبيان رسمي.
واستعان كنعاني في نعيه بآية قرآنية هي: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت، أمس الجمعة.
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية
10:15 GMT
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" وقصفت بواسطة قنابل خارقة للتحصينات، والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
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