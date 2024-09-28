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خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية
خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية
سبوتنيك عربي
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم السبت، إن كل "قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه". 28.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف خامنئي في بيان تعليقا على الأحداث والتطورات الأخيرة في لبنان، أن "الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية".وتابع: "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وأكد أن "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية في غزة"، حسب وصفه.كما شدد المرشد الإيراني على أن "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".ودعا خامنئي "جميع المسلمين للوقوف بجانب الشعب اللبناني وحزب الله لمواجهة الكيان الصهيوني الخبيث".كما أشار إلى أن "قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الكيان الصهيوني وقصر نظر وغباء قادته"، حسب تعبيره.ويأتي بيان المرشد الإيراني رغم إعلان إسرائيل رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت أمس.وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-الأمين-العام-لحزب-الله-حسن-نصر-الله---عاجل-1093206564.html
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إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية
10:15 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 28.09.2024)
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم السبت، إن كل "قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".
وأضاف خامنئي في بيان تعليقا على الأحداث والتطورات الأخيرة في لبنان، أن "الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية".
وتابع: "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله"، حسبما أفادت
وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكد أن "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية في غزة"، حسب وصفه.
كما شدد المرشد الإيراني على أن "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".
ودعا خامنئي "جميع المسلمين للوقوف بجانب الشعب اللبناني وحزب الله
لمواجهة الكيان الصهيوني الخبيث".
كما أشار إلى أن "قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الكيان الصهيوني وقصر نظر وغباء قادته"، حسب تعبيره.
ويأتي بيان المرشد الإيراني رغم إعلان إسرائيل رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت أمس.
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله
".