خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240928/خامنئي-إسرائيل-أصغر-من-أن-توجه-ضربة-لبنية-حزب-الله-القوية---عاجل-1093209007.html
خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية
خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية
سبوتنيك عربي
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم السبت، إن كل "قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه". 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T10:15+0000
2024-09-28T10:33+0000
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081880492_0:0:2048:1151_1920x0_80_0_0_1b3732cc0857b24881eb6f8eec5a8355.jpg
وأضاف خامنئي في بيان تعليقا على الأحداث والتطورات الأخيرة في لبنان، أن "الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية".وتابع: "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وأكد أن "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية في غزة"، حسب وصفه.كما شدد المرشد الإيراني على أن "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".ودعا خامنئي "جميع المسلمين للوقوف بجانب الشعب اللبناني وحزب الله لمواجهة الكيان الصهيوني الخبيث".كما أشار إلى أن "قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الكيان الصهيوني وقصر نظر وغباء قادته"، حسب تعبيره.ويأتي بيان المرشد الإيراني رغم إعلان إسرائيل رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت أمس.وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-الأمين-العام-لحزب-الله-حسن-نصر-الله---عاجل-1093206564.html
https://sarabic.ae/20240928/من-يخلف-حسن-نصرالله-في-قيادة-حزب-الله-اللبناني-1093207977.html
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081880492_0:0:2048:1535_1920x0_80_0_0_408539486b1d007c29b5292633e95607.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار

خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية "حزب الله" القوية

10:15 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 28.09.2024)
© AP Photo المرشد الإيراني، علي خامنئي
 المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم السبت، إن كل "قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".
وأضاف خامنئي في بيان تعليقا على الأحداث والتطورات الأخيرة في لبنان، أن "الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية".
وتابع: "مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله
08:04 GMT
وأكد أن "العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية في غزة"، حسب وصفه.
كما شدد المرشد الإيراني على أن "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".
ودعا خامنئي "جميع المسلمين للوقوف بجانب الشعب اللبناني وحزب الله لمواجهة الكيان الصهيوني الخبيث".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
من يخلف حسن نصر الله في قيادة "حزب الله" اللبناني؟
09:41 GMT
كما أشار إلى أن "قتل المدنيين في لبنان أثبت شراسة وسعار الكيان الصهيوني وقصر نظر وغباء قادته"، حسب تعبيره.
ويأتي بيان المرشد الإيراني رغم إعلان إسرائيل رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت أمس.
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные здания в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 11:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала