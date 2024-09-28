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الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
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الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T08:04+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه.وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة الحزب.وأكد أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/نتنياهو-بعد-استهداف-نصر-الله-إسرائيل-ليست-شبكة-عنكبوت-ولكنها-من-فولاذ-فيديو-1093203836.html
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إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, الأخبار
إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

08:04 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 08:19 GMT 28.09.2024)
© Sputnikحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه.
وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة الحزب.
وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
نتنياهو بعد استهداف نصر الله: إسرائيل ليست شبكة عنكبوت ولكنها من فولاذ... فيديو
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وأكد أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
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