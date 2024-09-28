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نتنياهو بعد استهداف نصر الله: إسرائيل ليست شبكة عنكبوت ولكنها من فولاذ... فيديو
نتنياهو بعد استهداف نصر الله: إسرائيل ليست شبكة عنكبوت ولكنها من فولاذ... فيديو
سبوتنيك عربي
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الضربة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لمقر قيادة "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T04:46+0000
2024-09-28T04:46+0000
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وقال نتنياهو خلال استقبال له في الفندق حيث كان يقيم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قبل أن يقطع سفره عائدا إلى تل أبيب، "اعتقد أعداؤنا أننا مثل شبكة العنكبوت. هذا ما اعتاد أحدهم قوله".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عن أي شبكة عنكبوت يتحدثون؟ لدينا أعمدة من الفولاذ. من الإرادة والقوة".وتابع، حسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية: "نحن نقاتل من أجل وجودنا. لا يوجد أي مبالغة هنا".وكان نتنياهو يشير إلى مصطلح استخدمه نصر الله مرارا، إذ اعتاد على وصف إسرائيل بأنها "أوهن من بيت العنكبوت".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".ولم يعرف بعد مصير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولكن وسائل إعلام مختلفة نقلت عن مصادر مقربة من الحزب، أن "الأمين العام لحزب الله بخير"، وفق تعبيرها.
https://sarabic.ae/20240928/نحو-30-غارة-إسرائيلية-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-خلال-ساعتين-1093202689.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو بعد استهداف نصر الله: إسرائيل ليست شبكة عنكبوت ولكنها من فولاذ... فيديو

04:46 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
تابعنا عبر
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الضربة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لمقر قيادة "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس الجمعة.
وقال نتنياهو خلال استقبال له في الفندق حيث كان يقيم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قبل أن يقطع سفره عائدا إلى تل أبيب، "اعتقد أعداؤنا أننا مثل شبكة العنكبوت. هذا ما اعتاد أحدهم قوله".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عن أي شبكة عنكبوت يتحدثون؟ لدينا أعمدة من الفولاذ. من الإرادة والقوة".
وتابع، حسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية: "نحن نقاتل من أجل وجودنا. لا يوجد أي مبالغة هنا".
وكان نتنياهو يشير إلى مصطلح استخدمه نصر الله مرارا، إذ اعتاد على وصف إسرائيل بأنها "أوهن من بيت العنكبوت".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين
00:10 GMT
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".
ولم يعرف بعد مصير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولكن وسائل إعلام مختلفة نقلت عن مصادر مقربة من الحزب، أن "الأمين العام لحزب الله بخير"، وفق تعبيرها.
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