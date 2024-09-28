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نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين
نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، نحو 30 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف خلالها أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني،... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T00:10+0000
2024-09-28T00:10+0000
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جاءت الغارات الجوية الإسرائيلية في أعقاب توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، منتصف ليل الجمعة/ السبت، بتوجيه ضربات لمبان استراتيجية لـ"حزب الله" اللبناني، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الحزب وإسرائيل.وطالت الغارات الإسرائيلية على مدار أكثر من ساعتين مناطق الحدث والليلكي وصور وبدنايل في البقاع، وأعالي كسروان وجرود جبيل، وبوداي وشمسطار.كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارات عنيفة ومكثفة مناطق طاريا والنبي شيت وجنتا، وبلدتي ماسا وبوداي في محيط بعلبك شرق لبنان، كما تم استهداف الشويفات بالقرب من معمل غندور.وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن اندلاع الحرائق امتدت بشكل سريع في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد علي إسماعيل، قائد وحدة الصواريخ التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ونائبه حسين أحمد إسماعيل، كما تم القضاء على قادة وعناصر آخرين من الحزب.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن الغارات الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كانت تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".وصرح مصدر عسكري إسرائيلي، بأن "الجيش الإسرائيلي، أبلغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بدقائق عدة"، وقال المسؤول العسكري في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي : "تم إبلاغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات بدقائق عدة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، قصفه مدينة طبريا الإسرائيلية، للمرة الثانية، خلال ساعات، بعدد من الصواريخ، ردًا على غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان وشرقه.ونقلت قناة "المنار"، بيانا لـ"حزب الله"، أكد فيه أن مقاتليه قصفوا مدينة طبريا بصلية صاروخية ردًا على الهجمات الإسرائيلية على المدن والقرى والمدنيين اللبنانيين.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت أن 15 صاروخاً ثقيلاً أطلقوا من لبنان باتجاه مدينة طبريا، خلال الساعات الماضية، كما قصف مقاتلو "حزب الله" مستوطنة "كريات آتا" بصلية من ‏صواريخ "فادي 1"، ومستوطنة "كريات موتسكين" ‏بصليات من الصواريخ.
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين

00:10 GMT 28.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayسلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، نحو 30 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف خلالها أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.
جاءت الغارات الجوية الإسرائيلية في أعقاب توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، منتصف ليل الجمعة/ السبت، بتوجيه ضربات لمبان استراتيجية لـ"حزب الله" اللبناني، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الحزب وإسرائيل.
وطالت الغارات الإسرائيلية على مدار أكثر من ساعتين مناطق الحدث والليلكي وصور وبدنايل في البقاع، وأعالي كسروان وجرود جبيل، وبوداي وشمسطار.
كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارات عنيفة ومكثفة مناطق طاريا والنبي شيت وجنتا، وبلدتي ماسا وبوداي في محيط بعلبك شرق لبنان، كما تم استهداف الشويفات بالقرب من معمل غندور.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن اندلاع الحرائق امتدت بشكل سريع في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على محمد علي إسماعيل، قائد وحدة الصواريخ التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، ونائبه حسين أحمد إسماعيل، كما تم القضاء على قادة وعناصر آخرين من الحزب.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن الغارات الأخيرة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كانت تستهدف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله، داخل مقر القيادة المركزي عند القصف".
وصرح مصدر عسكري إسرائيلي، بأن "الجيش الإسرائيلي، أبلغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بدقائق عدة"، وقال المسؤول العسكري في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي : "تم إبلاغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الغارات بدقائق عدة".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، قصفه مدينة طبريا الإسرائيلية، للمرة الثانية، خلال ساعات، بعدد من الصواريخ، ردًا على غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان وشرقه.
ونقلت قناة "المنار"، بيانا لـ"حزب الله"، أكد فيه أن مقاتليه قصفوا مدينة طبريا بصلية صاروخية ردًا على الهجمات الإسرائيلية على المدن والقرى والمدنيين اللبنانيين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت أن 15 صاروخاً ثقيلاً أطلقوا من لبنان باتجاه مدينة طبريا، خلال الساعات الماضية، كما قصف مقاتلو "حزب الله" مستوطنة "كريات آتا" بصلية من ‏صواريخ "فادي 1"، ومستوطنة "كريات موتسكين" ‏بصليات من الصواريخ.
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