https://sarabic.ae/20240930/بث-مباشر-كلمة-لنائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-نعيم-قاسم-يتحدث-لأول-مرة-بعد-ضربة-حريك--1093266616.html
بث مباشر... كلمة لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم يتحدث لأول مرة بعد ضربة حريك
بث مباشر... كلمة لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم يتحدث لأول مرة بعد ضربة حريك
سبوتنيك عربي
يتحدث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الاثنين، لأول مرة بعد الضربة التي نفذتها إسرائيل على حارة حريك في الضاحية الجنوبية التي قتل فيها الأمين... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T09:05+0000
2024-09-30T09:05+0000
2024-09-30T09:18+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
حسن نصرالله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093267084_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6389b414a6ea78ab266cf541f4d712f8.jpg
نعيم قاسم: حزب الله فقد قائدا عاش على خط الخمينينعيم قاسم: إسرائيل اغتالت نصر الله مع نخبة من قيادات الحزبنعيم قاسم: لم يكن هناك اجتماع لعشرين من قادة الحزب خلال مقتل نصر الله كما زعم العدونعيم قاسم: أمريكا تساند إسرائيل بشكل مطلق في حربها ضدنانعيم قاسم: حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيلنعيم قاسم: تفجيرات البيجر والاغتيالات وفقدان نصر الله لن توقفنا عن حربنا ضد إسرائيلنعيم قاسم: إسرائيل تعتدي على المدنيين والهيئات الصحية وترتكب المجازر بحق الأبرياءنعيم قاسم: حزب الله مستمر بأهدافه وعمله تبعا لهيكلتهنعيم قاسم: سنواصل استهداف المناطق الإسرائيلية بعد اغتيال نصر الله بقوة أكبرنعيم قاسم: ما نقوم به هو الحد الأدنى بما يتطلبه الميداننعيم قاسم: حزب الله مستعد لمواجهة الجيش الإسرائيلي إذا قرر التوغل برًانعيم قاسم: جاهزون لحرب طويلة مع الجيش الإسرائيلي ولكل السيناريوهاتنعيم قاسم: المعركة مع إسرائيل ستكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنانعيم قاسم: لدينا صواريخ لا تعرف عنها إسرائيل وستكون جاهزة للإطلاقنعيم قاسم: سنختار أمينًا عاما للحزب في أقرب فرصة
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093267084_85:0:1222:853_1920x0_80_0_0_8bdc53e3d4192d98bd8d972fdceaae52.jpg
كلمة لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
سبوتنيك عربي
كلمة لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
2024-09-30T09:05+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حسن نصرالله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, видео
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, حسن نصرالله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, видео
بث مباشر... كلمة لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم يتحدث لأول مرة بعد ضربة حريك
09:05 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 09:18 GMT 30.09.2024)
يتبع
يتحدث نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الاثنين، لأول مرة بعد الضربة التي نفذتها إسرائيل على حارة حريك في الضاحية الجنوبية التي قتل فيها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.
نعيم قاسم: حزب الله فقد قائدا عاش على خط الخميني
نعيم قاسم: إسرائيل اغتالت نصر الله مع نخبة من قيادات الحزب
نعيم قاسم: لم يكن هناك اجتماع لعشرين من قادة الحزب خلال مقتل نصر الله كما زعم العدو
نعيم قاسم: أمريكا تساند إسرائيل بشكل مطلق في حربها ضدنا
نعيم قاسم: حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيل
نعيم قاسم: تفجيرات البيجر والاغتيالات وفقدان نصر الله لن توقفنا عن حربنا ضد إسرائيل
نعيم قاسم: إسرائيل تعتدي على المدنيين والهيئات الصحية وترتكب المجازر بحق الأبرياء
نعيم قاسم: حزب الله مستمر بأهدافه وعمله تبعا لهيكلته
نعيم قاسم: سنواصل استهداف المناطق الإسرائيلية بعد اغتيال نصر الله بقوة أكبر
نعيم قاسم: ما نقوم به هو الحد الأدنى بما يتطلبه الميدان
نعيم قاسم: حزب الله مستعد لمواجهة الجيش الإسرائيلي إذا قرر التوغل برًا
نعيم قاسم: جاهزون لحرب طويلة مع الجيش الإسرائيلي ولكل السيناريوهات
نعيم قاسم: المعركة مع إسرائيل ستكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا
نعيم قاسم: لدينا صواريخ لا تعرف عنها إسرائيل وستكون جاهزة للإطلاق
نعيم قاسم: سنختار أمينًا عاما للحزب في أقرب فرصة