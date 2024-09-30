https://sarabic.ae/20240930/الحرس-الثوري-الإيراني-اغتيال-حسن-نصر-الله-سيحدث-تغييرا-تاريخيا-1093256813.html

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا

سبوتنيك عربي

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والعميد عباس نيلفروشان، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T05:09+0000

2024-09-30T05:09+0000

2024-09-30T05:09+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

أخبار حزب الله

الحرس الثوري الإيراني

الأخبار

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104301/82/1043018289_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa3c84decabae62d1a89d67260b3523c.jpg

وقال اللواء سلامي، في تصريحات من منزل العميد نيلفروشان بمحافظة أصفهان، إن "دماء حسن نصر الله والعميد نيلفروشان غالية جدا ونواصل طريق هؤلاء الشهداء"، مشيرا إلى أن "هناك دماء ثمينة سالت على الأرض، وكان الاستشهاد أفضل مصير يمكن أن يحدث لهما".وأعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي،إن "حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" التحق برفاقه الشهداء العظام، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".وقبل بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، مساء الجمعة الماضية.، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.

https://sarabic.ae/20240929/انتشال-جثة-نصر-الله-من-موقع-الضربة-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1093236672.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم