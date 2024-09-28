https://sarabic.ae/20240928/بعد-اغتياله-من-هو-نصر-الله-أمين-عام-حزب-الله؟-1093217639.html
بعد اغتياله... من هو نصر الله أمين عام "حزب الله"؟
بعد اغتياله... من هو نصر الله أمين عام "حزب الله"؟
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T15:44+0000
2024-09-28T15:44+0000
2024-09-28T15:44+0000
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انفوجرافيك, инфографика
بعد اغتياله... من هو نصر الله أمين عام "حزب الله"؟
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.