https://sarabic.ae/20240929/نتنياهو-ينشر-صورة-لحسن-نصر-الله-وهكذا-علق-عليها-1093241544.html
نتنياهو ينشر صورة لحسن نصر الله وهكذا علق عليها
نتنياهو ينشر صورة لحسن نصر الله وهكذا علق عليها
سبوتنيك عربي
بعد اغتياله بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة، نشر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، صورة للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T14:20+0000
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وعلى صفحته الرسمية على "إكس"، مساء أمس السبت، أرفق نتنياهو صورة لحسن نصر الله، معلقًا عليها بقوله: "من جاء لقتلك اقتله أولا".وكان بنيامين نتنياهو قد صرح، في وقت سابق، إنه "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، والعمل لم يكتمل بعد. وفي الأيام المقبلة، سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجهها معا".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
نتنياهو ينشر صورة لحسن نصر الله وهكذا علق عليها
بعد اغتياله بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة، نشر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، صورة للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
وعلى صفحته الرسمية على "إكس"، مساء أمس السبت، أرفق نتنياهو صورة لحسن نصر الله، معلقًا عليها بقوله: "من جاء لقتلك اقتله أولا".
وكان بنيامين نتنياهو قد صرح، في وقت سابق، إنه "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط
لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، والعمل لم يكتمل بعد. وفي الأيام المقبلة، سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجهها معا".
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله
، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".