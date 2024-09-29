https://sarabic.ae/20240929/نتنياهو-ينشر-صورة-لحسن-نصر-الله-وهكذا-علق-عليها-1093241544.html

نتنياهو ينشر صورة لحسن نصر الله وهكذا علق عليها

نتنياهو ينشر صورة لحسن نصر الله وهكذا علق عليها

سبوتنيك عربي

بعد اغتياله بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة، نشر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، صورة للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T14:20+0000

2024-09-29T14:20+0000

2024-09-29T14:20+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092409156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09744e2627073dd3a30daca9c2c10830.jpg

وعلى صفحته الرسمية على "إكس"، مساء أمس السبت، أرفق نتنياهو صورة لحسن نصر الله، معلقًا عليها بقوله: "من جاء لقتلك اقتله أولا".وكان بنيامين نتنياهو قد صرح، في وقت سابق، إنه "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة، والعمل لم يكتمل بعد. وفي الأيام المقبلة، سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجهها معا".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

https://sarabic.ae/20240929/محمد-علي-الحسيني-توقع-اغتيال-نصر-الله-وطالبه-بكتابة-وصيته-فيديو-1093238535.html

https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تعلن-اغتيال-القيادي-نبيل-قاووق-1093236331.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله