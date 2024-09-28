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رئيس حزب إسرائيلي: اغتيال نصر الله إنجاز مهم وبدأنا عصرا جديدا في الشرق الأوسط
رئيس حزب إسرائيلي: اغتيال نصر الله إنجاز مهم وبدأنا عصرا جديدا في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح رئيس حزب إسرائيلي، اليوم السبت، بأن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله يعد إنجازا مهما، وأن عصرا جديدا في الشرق الأوسط قد بدأ. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T12:30+0000
2024-09-28T12:30+0000
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ونشر يائير غولان، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، اليوم السبت، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلالها أن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، هو انجاز كبير ومهم لإسرائيل، واصفا الأمر بأن الشرق الأوسط قد بدأ مع اغتياله عصر جديد.وأشار غولان إلى أنه مع اغتيال حسن نصر الله يكون الوقت مناسبا لتعزيز العمليات العسكرية في الشمال الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي، "إن سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وختم "حزب الله" اللبناني بيانه قائلا إن "قائدنا سماحة السيد ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/تقرير-إسرائيل-اخترقت-اتصالات-مطار-بيروت-وهددت-بعدم-السماح-للطائرات-الإيرانية-بالهبوط-1093210877.html
https://sarabic.ae/20240928/حزب-الله-يؤكد-رسميا-مقتل-حسن-نصر-الله---عاجل-1093210679.html
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رئيس حزب إسرائيلي: اغتيال نصر الله إنجاز مهم وبدأنا عصرا جديدا في الشرق الأوسط

12:30 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
 الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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صرح رئيس حزب إسرائيلي، اليوم السبت، بأن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله يعد إنجازا مهما، وأن عصرا جديدا في الشرق الأوسط قد بدأ.
ونشر يائير غولان، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، اليوم السبت، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلالها أن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، هو انجاز كبير ومهم لإسرائيل، واصفا الأمر بأن الشرق الأوسط قد بدأ مع اغتياله عصر جديد.
وأشار غولان إلى أنه مع اغتيال حسن نصر الله يكون الوقت مناسبا لتعزيز العمليات العسكرية في الشمال الإسرائيلي.
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
تقرير: إسرائيل اخترقت اتصالات مطار بيروت وهددت بعدم السماح للطائرات الإيرانية بالهبوط
11:45 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي، "إن سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وختم "حزب الله" اللبناني بيانه قائلا إن "قائدنا سماحة السيد ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
"حزب الله" يؤكد رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله
11:36 GMT
وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
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