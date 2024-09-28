https://sarabic.ae/20240928/تقرير-إسرائيل-اخترقت-اتصالات-مطار-بيروت-وهددت-بعدم-السماح-للطائرات-الإيرانية-بالهبوط-1093210877.html

تقرير: إسرائيل اخترقت اتصالات مطار بيروت وهددت بعدم السماح للطائرات الإيرانية بالهبوط

تقرير: إسرائيل اخترقت اتصالات مطار بيروت وهددت بعدم السماح للطائرات الإيرانية بالهبوط

سبوتنيك عربي

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن إسرائيل اخترقت اتصالات مطار بيروت الدولي وهددت بعدم السماح للطائرات الإيرانية بالهبوط. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T11:45+0000

2024-09-28T11:45+0000

2024-09-28T11:45+0000

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وأكدت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم السبت، أن إسرائيل استطاعت اختراق اتصالات مطار بيروت الدولي في وقت هددت بعدم السماح للطائرات الإيرانية بالهبوط.وأوضحت الإذاعة أن طائرة إيرانية كانت في طريقها من طهران لبيروت لكنها عادت أدراجها، زاعمة أنه بحسب التقديرات، كانت الطائرة تحتوي على ذخيرة مخصصة لـ"حزب الله" اللبناني.وفي وقت سابق من اليوم السبت، هدد الجيش الإسرائيلي بإمكانية توجيه ضربات لمطار بيروت، وذلك على خلفية التصعيد مع "حزب الله" اللبناني.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "لن يسمح بنقل أسلحة إلى حزب الله بأي طريقة، بما في ذلك عبر مطار بيروت الدولي".وأضاف البيان: "نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، ونقوم بإحباطها"، متابعا: "تقوم طائرات سلاح الجو بدوريات في منطقة مطار بيروت".وختم بيان الجيش الإسرائيلي: "نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت. هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو".وكانت إسرائيل قد وجهت ضربات عنيفة، أمس الجمعة، استهدفت مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، قصفه مدينة طبريا الإسرائيلية، للمرة الثانية، خلال ساعات، بعدد من الصواريخ، ردًا على غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان وشرقه.ونقلت قناة "المنار"، بيانا لـ"حزب الله"، أكد فيه أن مقاتليه قصفوا مدينة طبريا بصلية صاروخية ردًا على الهجمات الإسرائيلية على المدن والقرى والمدنيين اللبنانيين.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت أن 15 صاروخاً ثقيلاً أطلقوا من لبنان باتجاه مدينة طبريا، خلال الساعات الماضية، كما قصف مقاتلو "حزب الله" مستوطنة "كريات آتا" بصلية من ‏صواريخ "فادي 1"، ومستوطنة "كريات موتسكين" ‏بصليات من الصواريخ.

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