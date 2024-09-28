https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-بضرب-مطار-بيروت-1093204385.html
الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب مطار بيروت
الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب مطار بيروت
سبوتنيك عربي
هدد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإمكانية توجيه ضربات لمطار بيروت، وذلك على خلفية التصعيد مع "حزب الله" اللبناني. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T05:17+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "لن يسمح بنقل أسلحة إلى حزب الله بأي طريقة، بما في ذلك عبر مطار بيروت الدولي".وأضاف البيان: "نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، ونقوم بإحباطها"، حسب تعبيره.وتابع: "تقوم طائرات سلاح الجو بدوريات في منطقة مطار بيروت".وختم بيان الجيش الإسرائيلي: "نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت. هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو".وكانت إسرائيل قد وجهت ضربات عنيفة، أمس الجمعة، استهدفت مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة.
https://sarabic.ae/20240928/نتنياهو-بعد-استهداف-نصر-الله-إسرائيل-ليست-شبكة-عنكبوت-ولكنها-من-فولاذ-فيديو-1093203836.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب مطار بيروت
هدد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإمكانية توجيه ضربات لمطار بيروت، وذلك على خلفية التصعيد مع "حزب الله" اللبناني.
وقال
الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "لن يسمح بنقل أسلحة إلى حزب الله بأي طريقة، بما في ذلك عبر مطار بيروت الدولي".
وأضاف البيان: "نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، ونقوم بإحباطها"، حسب تعبيره.
وتابع: "تقوم طائرات سلاح الجو بدوريات في منطقة مطار بيروت".
وختم بيان الجيش الإسرائيلي: "نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت. هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو".
وكانت إسرائيل
قد وجهت ضربات عنيفة، أمس الجمعة، استهدفت مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة.