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لبنان يتسلم من الصين هبة نقدية بلغت مليون دولار لمساعدة النازحين من جنوب البلاد

لبنان يتسلم من الصين هبة نقدية بلغت مليون دولار لمساعدة النازحين من جنوب البلاد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، أن بلاده تسلمت هبة مقدمة من الصين بقيمة مليون دولار لمساعدة النازحين من جنوب لبنان، حيث سيستفيد نحو 10 آلاف... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T17:31+0000

2024-09-27T17:31+0000

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وقال الوزير اللبناني: "يتم في هذه اللحظة تحويل هبة صينية بقيمة مليون دولار أمريكي للنازحين من الأقضية السبعة في الجنوب، ولمن سيسأل لماذا لا تشمل المناطق الأخرى، أقول لأن هذا كان برنامجا قديما وسيتم توزيع مئة دولار أمريكي من هذه الهبة على 10 آلاف عائلة، وهي عائلات مستفيدة من برنامجي "الأسر الأكثر فقرا" و"أمان"، أضيف إليها عائلات لم تكن مستفيدة سابقا".كما أعرب وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني عن شكره لدولة الصين، "التي تقوم بمبادرات عدة ومنها حوار على المستوى الصحي ونأمل التعاون معها لعمل الخير".وأشار إلى أن "هناك دعم مالي آخر من دول عدة، منها الاتحاد الأوروبي وكندا بقيمة 2.3 مليون دولار أمريكي، وهي باتجاه الدعم النقدي، أي كاش (نقدا) للعائلات الأكثر فقرا، بحسب المبدأ الذي كنا نعتمده في الماضي، أي 25 دولارا للعائلة و20 دولارا لغاية الخمسة أطفال سيتم التحويل خلال أسبوعين.. التحويل الأول ينطلق اليوم والثاني خلال أسبوعين وننتظر بعدها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للتحويل الثالث".وأشار إلى أن "هذه المساعدات ستذهب عبر "BLF"، أي عبر من يحمل بطاقة برنامج العائلات الأكثر فقرا وعبر "الويسترن يونيون"، للأشخاص الذين كانوا يستفيدون من خدماتها".وأكمل: "أما على صعيد المساعدات العينية لمراكز الإيواء في كل لبنان، فنحن ضمن قدراتنا البسيطة وإمكاناتنا المحدودة، نعمل مع خلية الأزمة والمنظمات الدولية للاستجابة، وأشكر كل شركائنا الذين من اللحظة الأولى وقفوا إلى جانبنا، وهم الـ"يونسيف"، "IOM" ،"world vision" ،"saving children" ،"eyes"، "شيد"، وكل شركائنا.. إننا نعمل على الاستجابة من اللحظة الأولى على كل الأراضي اللبنانية، فلدينا أزمة كبيرة على مستوى الفرش والمخدات والشراشف، ولغاية هذه اللحظة بعض الأفراد لا زالوا يفترشون الأرض للنوم ونحن نعمل ضمن قدراتنا وقدرات الانتاج وصعوبة التنقل".من جهته، صرح سفير الصين لدى بيروت، بالقول: "الحكومة الصينية قدمت هبة نقدية بمليون دولار للنازحين من الجنوب ونحن منذ فترة طويلة نقف إلى جانب لبنان خصوصا في هذا الوقت".وأكد أن "الصين تعارض أي عمل ينتهك سيادة لبنان وأمنه وتدين أي هجمات عشوائية ضد المدنيين".وكان ناصر ياسين، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ومنسق خطة الطوارئ، قد أعلن ارتفاع أعداد النازحين جراء التصعيد الإسرائيلي على بلدات وقرى البلاد إلى 200 ألف نازح.وتشن القوات الإسرائيلية، منذ فجر الاثنين الماضي، غارات جوية مكثفة على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، مخلفة مئات القتلى، بالإضافة إلى آلاف الجرحى.

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