https://sarabic.ae/20240927/قصف-إسرائيلي-يستهدف-بعلبك-والنبطية-في-لبنان-وحزب-الله-يرد-بقصف-طبريا-صور-وفيديو-1093177223.html

قصف إسرائيلي يستهدف بعلبك والنبطية في لبنان و"حزب الله" يرد بقصف طبريا... صور وفيديو

قصف إسرائيلي يستهدف بعلبك والنبطية في لبنان و"حزب الله" يرد بقصف طبريا... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، قصفه مدينة طبريا الإسرائيلية للمرة الثانية، خلال ساعات، بعدد من الصواريخ، ردًا على غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت بلدات... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T11:57+0000

2024-09-27T11:57+0000

2024-09-27T11:57+0000

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ونقلت قناة "المنار"، مساء اليوم الجمعة، بيانا لـ"حزب الله"، أكد فيه أن مقاتليه قصفوا مدينة طبريا بصلية صاروخية ردًا على الهجمات الإسرائيلية على المدن والقرى والمدنيين اللبنانيين.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت أن 15 صاروخاً ثقيلاً أطلقوا من لبنان باتجاه مدينة طبريا، خلال الساعات الماضية، كما قصف مقاتلو "حزب الله" مستوطنة "كريات آتا" بصلية من ‏صواريخ "فادي 1"، ومستوطنة "كريات موتسكين" ‏بصليات من الصواريخ.وأشار بيان الحزب اللبناني إلى استهدافه لمُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بصليات من الصواريخ ومقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة "دادو" بصليات من الصواريخ.ويأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم ويتدهور بسرعة والتوتر يتزايد وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد، وهذا أمر يثير قلقنا".

https://sarabic.ae/20240927/الكشف-عن-الطرف-الخامس-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1093167979.html

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