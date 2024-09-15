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https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الإسرائيلي-حاولنا-اعتراض-صاروخ-أنصار-الله-بمنظومتي-حيتس-والقبة-الحديدية-1092732719.html
الجيش الإسرائيلي: حاولنا اعتراض صاروخ "أنصار الله" بمنظومتي "حيتس" و"القبة الحديدية"
الجيش الإسرائيلي: حاولنا اعتراض صاروخ "أنصار الله" بمنظومتي "حيتس" و"القبة الحديدية"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، عن قيامه بمحاولات عدة لاعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، والذي انطلق من اليمن وضرب وسط إسرائيل، اليوم الأحد. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T10:35+0000
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وأوضح الجيش في بيان له، أنه حاول إسقاط الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الصاروخي بعيد المدى "حيتس" و"القبة الحديدية"، التي تستخدم عادة للهجمات قصيرة المدى.كما أشار إلى أن الصاروخ تفكك في الهواء، مستشهدا بتحقيق أولي، وقال: "من الفحص الأولي، يبدو أن الصاروخ تفكك في الهواء".وأُطلق صاروخ جماعة "أنصار الله" اليمنية، حوالي الساعة 6:21 صباحا بتوقيت تل أبيب، ودوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل في الساعة 6:32 صباحا.ووفقا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، فقد وصل الصاروخ إلى سرعات تفوق سرعة الصوت، ووصل إلى إسرائيل في 11 دقيقة، وتساءل بعض المراقبين عن عدم إعطاء مزيد من الوقت للتحذير.وسقطت شظايا من الصاروخ والصواريخ الاعتراضية على مناطق مفتوحة في غابة بن شيمن، بالقرب من كفار دانييل، وكذلك في محطة قطار بالقرب من موديعين، ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شهدت إسرائيل ومحيطها، في ساعة مبكرة، حالة من الذعر إثر دوي صفارات الإنذار.في بداية الأمر دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك، أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سُمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240915/انصار-الله-تنفذ-عملية-عسكرية--ضد-هدف-عسكري-إسرائيلي-بصاروخ--باليستيّ-جديدٍ-فرطِ-صوتي-1092730562.html
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أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, أخبار فلسطين اليوم
أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي: حاولنا اعتراض صاروخ "أنصار الله" بمنظومتي "حيتس" و"القبة الحديدية"

10:35 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن قيامه بمحاولات عدة لاعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، والذي انطلق من اليمن وضرب وسط إسرائيل، اليوم الأحد.
وأوضح الجيش في بيان له، أنه حاول إسقاط الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الصاروخي بعيد المدى "حيتس" و"القبة الحديدية"، التي تستخدم عادة للهجمات قصيرة المدى.
كما أشار إلى أن الصاروخ تفكك في الهواء، مستشهدا بتحقيق أولي، وقال: "من الفحص الأولي، يبدو أن الصاروخ تفكك في الهواء".
وأُطلق صاروخ جماعة "أنصار الله" اليمنية، حوالي الساعة 6:21 صباحا بتوقيت تل أبيب، ودوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل في الساعة 6:32 صباحا.
المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي
08:42 GMT
ووفقا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، فقد وصل الصاروخ إلى سرعات تفوق سرعة الصوت، ووصل إلى إسرائيل في 11 دقيقة، وتساءل بعض المراقبين عن عدم إعطاء مزيد من الوقت للتحذير.
وسقطت شظايا من الصاروخ والصواريخ الاعتراضية على مناطق مفتوحة في غابة بن شيمن، بالقرب من كفار دانييل، وكذلك في محطة قطار بالقرب من موديعين، ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شهدت إسرائيل ومحيطها، في ساعة مبكرة، حالة من الذعر إثر دوي صفارات الإنذار.
في بداية الأمر دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك، أن الصاروخ أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سُمعت في الدقائق الأخيرة كانت ناتجة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
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