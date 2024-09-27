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الكشف عن "الطرف الخامس" المتورط بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان
الكشف عن "الطرف الخامس" المتورط بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان
سبوتنيك عربي
أصدرت النرويج، أمس الخميس، طلبا دوليا للبحث عن مواطنها ذي الأصول الهندية ينسون يوسي، بشبهة ارتباطه ببيع أجهزة "بيجر حزب الله" التي انفجرت في لبنان في وقت سابق... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T08:36+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، أن الشرطة النرويجية فتحت تحقيقا بشأن تورط شركة تسمى "نورتا غلوبال" في قضية انفجارات "بيجر حزب الله"، مؤكدة وجود شبهات، وأنها تبحث عن رينسون خوسيه، المدير النرويجي للشركة لكونه يحمل الجنسية النرويجية.وأوضحت أن ينسون يوسي، الذي يملك الشركة البلغارية "نورتا غلوبال" المتورطة بتوريد أجهزة البيجر، اختفى في يوم تفجيرها في لبنان، خلال رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ولفتت صحيفة غربية إلى أن رينسون خوسيه (39 عاما)، مؤسس شركة بلغارية يزعم أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر، قد سافر إلى الولايات المتحدة في السابع عشر من الشهر الجاري، لحضور مؤتمر في بوسطن، وهو يوم تفجيرات "البيجر" في لبنان.وكانت مصادر أمنية لبنانية كبيرة قد أوضحت أن حزب الله طلب 5 آلاف جهاز "بيجر" من شركة تايوانية تحت اسم "غولد أبوللو"، إلا أن الأخيرة أكدت أن أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيعها، حيث أدخلت طرفا رابعا بخلاف حزب الله وإسرائيل وتايوان، إلى الواقعة، وهو المجر.وأوضحت شركة "غولد أبولو" التايوانية، أنها سمحت بظهور علامتها التجارية على أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان، مضيفة أنها كانت من صنع شركة "بي إيه سي"، ومقرها في بودابست عاصمة المجر.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
https://sarabic.ae/20240918/إعلام-إسرائيل-نفذت-الهجوم-بعد-كشف-عناصر-من-حزب-الله-اختراق-لأجهزة-بيجر-اللاسلكية-1092846583.html
https://sarabic.ae/20240927/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-تحذيرا-لسكان-صفد-بالبقاء-قرب-المناطق-المحمية-وتجنب-التجمعات-1093159451.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تايوان
الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تايوان

الكشف عن "الطرف الخامس" المتورط بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان

08:36 GMT 27.09.2024
© Photo / wikipediaجهاز الاتصال "البيجر"
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Photo / wikipedia
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أصدرت النرويج، أمس الخميس، طلبا دوليا للبحث عن مواطنها ذي الأصول الهندية ينسون يوسي، بشبهة ارتباطه ببيع أجهزة "بيجر حزب الله" التي انفجرت في لبنان في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن الشرطة النرويجية فتحت تحقيقا بشأن تورط شركة تسمى "نورتا غلوبال" في قضية انفجارات "بيجر حزب الله"، مؤكدة وجود شبهات، وأنها تبحث عن رينسون خوسيه، المدير النرويجي للشركة لكونه يحمل الجنسية النرويجية.
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وأوضحت أن ينسون يوسي، الذي يملك الشركة البلغارية "نورتا غلوبال" المتورطة بتوريد أجهزة البيجر، اختفى في يوم تفجيرها في لبنان، خلال رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت صحيفة غربية إلى أن رينسون خوسيه (39 عاما)، مؤسس شركة بلغارية يزعم أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر، قد سافر إلى الولايات المتحدة في السابع عشر من الشهر الجاري، لحضور مؤتمر في بوسطن، وهو يوم تفجيرات "البيجر" في لبنان.
وكانت مصادر أمنية لبنانية كبيرة قد أوضحت أن حزب الله طلب 5 آلاف جهاز "بيجر" من شركة تايوانية تحت اسم "غولد أبوللو"، إلا أن الأخيرة أكدت أن أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيعها، حيث أدخلت طرفا رابعا بخلاف حزب الله وإسرائيل وتايوان، إلى الواقعة، وهو المجر.
وأوضحت شركة "غولد أبولو" التايوانية، أنها سمحت بظهور علامتها التجارية على أجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان، مضيفة أنها كانت من صنع شركة "بي إيه سي"، ومقرها في بودابست عاصمة المجر.
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07:34 GMT
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.
وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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