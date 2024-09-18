https://sarabic.ae/20240918/تقرير-إسرائيل-فجرت-أجهزة-البيجر-في-لبنان-من-خلال-رسائل-نصية-1092846437.html

تقرير: إسرائيل فجرت أجهزة البيجر في لبنان من خلال رسائل نصية

تقرير: إسرائيل فجرت أجهزة البيجر في لبنان من خلال رسائل نصية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن بلادها وراء تفجير أجهزة البيجر في لبنان من خلال رسائل نصية. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T06:17+0000

2024-09-18T06:17+0000

2024-09-18T06:17+0000

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ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن مصادر أمريكية أن أجهزة الاتصال اللاسلكية مستوردة من تايوان وانفجرت أثناء إرسال رسالة نصية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت في لبنان كانت مستوردة من تايوان ومزروعة متفجرات، وبأن إسرائيل قامت بتخريبها حتى قبل وصولها إلى لبنان.وأوضحت الصحيفة أن مؤسس الشركة التايوانية قد نفى هذا الأمر، موضحة أن العبوة المتفجرة زنة ما بين 28 و56 جراما وكانت مزروعة بالقرب من بطارية العبوات.وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان.وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مع استمرار الجهود الحكومية والتواصل مع الأصدقاء والشركاء العرب والدوليين للتهدئة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.

https://sarabic.ae/20240918/حزب-الله-يتعهد-بمواصلة-عملياته-ضد-إسرائيل-بعد-تفجيرات-أجهزة-الاتصال-في-لبنان-1092845789.html

https://sarabic.ae/20240917/إدانات-واسعة-لاستهداف-مدنيين-في-أنحاء-لبنان-عبر-سلسلة-انفجارات-لأجهزة-اتصالات-1092844141.html

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