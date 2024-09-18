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خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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183 د
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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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الجوع يفتك باليمنيين
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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https://sarabic.ae/20240918/حزب-الله-يتعهد-بمواصلة-عملياته-ضد-إسرائيل-بعد-تفجيرات-أجهزة-الاتصال-في-لبنان-1092845789.html
"حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان
"حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل عمليات الإسناد لقطاع غزة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد أجهزة الاتصال في لبنان. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T04:13+0000
2024-09-18T04:14+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان له: "المقاومة الإسلامية في لبنان ستواصل اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته".وأضاف: "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله".وتابع البيان: "ما حصل بالأمس سيزيدنا عزمًا وإصرارًا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة".وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان.وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مع استمرار الجهود الحكومية والتواصل مع الأصدقاء والشركاء العرب والدوليين للتهدئة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240917/إدانات-واسعة-لاستهداف-مدنيين-في-أنحاء-لبنان-عبر-سلسلة-انفجارات-لأجهزة-اتصالات-1092844141.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

"حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان

04:13 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 04:14 GMT 18.09.2024)
© AP Photo / Hussein Malla حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل عمليات الإسناد لقطاع غزة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد أجهزة الاتصال في لبنان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان له: "المقاومة الإسلامية في لبنان ستواصل اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته".
العلم اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
إدانات واسعة لاستهداف مدنيين في أنحاء لبنان عبر سلسلة انفجارات لأجهزة اتصالات
أمس, 21:59 GMT
وأضاف: "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله".
وتابع البيان: "ما حصل بالأمس سيزيدنا عزمًا وإصرارًا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة".
وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان.
وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرًا.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مع استمرار الجهود الحكومية والتواصل مع الأصدقاء والشركاء العرب والدوليين للتهدئة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب.
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..."حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة اتصال05:14 GMT
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