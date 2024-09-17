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ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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شؤون عسكرية
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شؤون عسكرية
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08:16 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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خبير عسكري لـ"سبوتنيك": الهجوم الإسرائيلي على لبنان منسق مع الشركة المصنعة لـ"البيجر"
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": الهجوم الإسرائيلي على لبنان منسق مع الشركة المصنعة لـ"البيجر"
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري الدكتور علي حمية، أنّ "الهجوم الإسرائيلي الذي طال لبنان كان من غير الممكن حصوله لولا التنسيق بين إسرائيل والشركة المصنعة للأجهزة اللاسلكية... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T18:51+0000
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حمية وفي لقاء عبر "سبوتنيك"، أوضح أنّه "بحسب بيان حزب الله ، تمت العملية بشكل متزامن ما يعني أنّ العمل حدث داخل الشركة المصنعة لهذه الأجهزة التي أعطت "الشيفرات" لإسرائيل"، معتبراً أنه "من غير الممكن فصل الزيارة الأخيرة لهوكشتاين إلى تل أبيب عن ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت على اعتبار أنّ الجيش الإسرائيلي لو كان قادرًا على القيام بهذه العملية قبل زيارة هوكشتاين لفعلها، لا سيّما وأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات بحاجة إلى نقل التركيز من جبهة فلسطين إلى جبهة لبنان".ورأى حمية أن "دعوة القيادات السياسية الإسرائيلية للنزول إلى الملاجئ وعدم استخدام الأجهزة التقنية خوفًا من أيّ خرق أمني مؤشر على التحضير لعملية معينة"، مشيرًا إلى أنّ حزب الله لا يستبق الأمور، بل يقوم بتحقيقاته الفنية والاستخباراتية ومن ثم يقوم بدراسة الموقف استراتيجيًا، وذلك في محاولة منه لعدم السقوط في الفخ الإسرائيلي، لا سيّما وأنّ نتنياهو يحاول الحصول على وقت مستقطع للتحضير لعملية موسعة على لبنان، وقد يقوم حزب الله بعملية أمنية سيبرانية تكون أقوى من العملية الإسرائيلية في الساعات والأيام المقبلة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": الهجوم الإسرائيلي على لبنان منسق مع الشركة المصنعة لـ"البيجر"

18:51 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أكد الخبير العسكري الدكتور علي حمية، أنّ "الهجوم الإسرائيلي الذي طال لبنان كان من غير الممكن حصوله لولا التنسيق بين إسرائيل والشركة المصنعة للأجهزة اللاسلكية "البيجر" ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية".
حمية وفي لقاء عبر "سبوتنيك"، أوضح أنّه "بحسب بيان حزب الله ، تمت العملية بشكل متزامن ما يعني أنّ العمل حدث داخل الشركة المصنعة لهذه الأجهزة التي أعطت "الشيفرات" لإسرائيل"، معتبراً أنه "من غير الممكن فصل الزيارة الأخيرة لهوكشتاين إلى تل أبيب عن ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت على اعتبار أنّ الجيش الإسرائيلي لو كان قادرًا على القيام بهذه العملية قبل زيارة هوكشتاين لفعلها، لا سيّما وأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات بحاجة إلى نقل التركيز من جبهة فلسطين إلى جبهة لبنان".

حمية وإذ شدّد على أنّ "لبنان اليوم يعيش حالة من حالات الحرب الإلكترونية التي تتضمن الحرب السيبرانية"، أشار إلى أنّ " "البيجر" هو جهاز بحاجة دائمًا إلى تحديث وبالتالي إن اختراقه أمر وارد".

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نائب لبناني لـ "سبوتنيك": الهجوم السيبراني على لبنان هو وجه من أوجه توسع العدوان الإسرائيلي
18:33 GMT

ولفت الخبير العسكري إلى أن "التطور الهائل الذي وصلت إليه كل المحاور المعادية للولايات المتحدة الأميركية سواء من روسيا والصين وإيران يقلق أميركا، التي تعيش تناقضًا كبيرًا بين أقوالها وأفعالها".

ورأى حمية أن "دعوة القيادات السياسية الإسرائيلية للنزول إلى الملاجئ وعدم استخدام الأجهزة التقنية خوفًا من أيّ خرق أمني مؤشر على التحضير لعملية معينة"، مشيرًا إلى أنّ حزب الله لا يستبق الأمور، بل يقوم بتحقيقاته الفنية والاستخباراتية ومن ثم يقوم بدراسة الموقف استراتيجيًا، وذلك في محاولة منه لعدم السقوط في الفخ الإسرائيلي، لا سيّما وأنّ نتنياهو يحاول الحصول على وقت مستقطع للتحضير لعملية موسعة على لبنان، وقد يقوم حزب الله بعملية أمنية سيبرانية تكون أقوى من العملية الإسرائيلية في الساعات والأيام المقبلة".
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