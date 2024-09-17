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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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نائب لبناني لـ "سبوتنيك": الهجوم السيبراني على لبنان هو وجه من أوجه توسع العدوان الإسرائيلي
نائب لبناني لـ "سبوتنيك": الهجوم السيبراني على لبنان هو وجه من أوجه توسع العدوان الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
رأى النائب اللبناني قاسم هاشم أن "الهجوم السيبراني على لبنان هو وجه من أوجه توسع العدوان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن " الحرب السيبرانية من أخطر أنواع الحروب... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "العالم أجمع قام بتسخير كل إمكانياته في يد اسرائيل وبالتالي ليس من المستبعد أن تقوم بهذا العدوان".وشدّد النائب اللبناني على أن "ما حصل يستدعي رد من حزب الله ولا شك أنّ الرد قادم، لا سيمّا وأن الهجوم الإسرائيلي استهدف كل لبنان ولم ينحصر في منطقة جغرافية محددة".وقال وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء اعتبر الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي انتهاك للسيادة اللبنانية"، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا العدوان.وأضاف المكاري أن حكومة تصريف الأعمال في لبنان باشرت على الفور اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤوليتها.
https://sarabic.ae/20240917/رئيس-البرلمان-اللبناني-ما-أقدمت-عليه-إسرائيل-اليوم-جريمة-حرب-موصوفة-1092840310.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

نائب لبناني لـ "سبوتنيك": الهجوم السيبراني على لبنان هو وجه من أوجه توسع العدوان الإسرائيلي

18:33 GMT 17.09.2024
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . abedal kader albai
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رأى النائب اللبناني قاسم هاشم أن "الهجوم السيبراني على لبنان هو وجه من أوجه توسع العدوان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن " الحرب السيبرانية من أخطر أنواع الحروب التي تستخدمها إسرائيل".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "العالم أجمع قام بتسخير كل إمكانياته في يد اسرائيل وبالتالي ليس من المستبعد أن تقوم بهذا العدوان".

وأضاف أنّه "يجب أن نتوقع في أي لحظة توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان وليس فقط عبر الدخول البري والجوي أو البحري".

وشدّد النائب اللبناني على أن "ما حصل يستدعي رد من حزب الله ولا شك أنّ الرد قادم، لا سيمّا وأن الهجوم الإسرائيلي استهدف كل لبنان ولم ينحصر في منطقة جغرافية محددة".
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
رئيس البرلمان اللبناني: ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم "جريمة حرب موصوفة"
18:24 GMT
وأدان مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، "العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".
وقال وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء اعتبر الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي انتهاك للسيادة اللبنانية"، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا العدوان.
وأضاف المكاري أن حكومة تصريف الأعمال في لبنان باشرت على الفور اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤوليتها.
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