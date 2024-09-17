https://sarabic.ae/20240917/رئيس-البرلمان-اللبناني-ما-أقدمت-عليه-إسرائيل-اليوم-جريمة-حرب-موصوفة-1092840310.html
رئيس البرلمان اللبناني: ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم "جريمة حرب موصوفة"
رئيس البرلمان اللبناني: ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم "جريمة حرب موصوفة"
سبوتنيك عربي
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن "ما أقدمت عليه إسرائيل عصر اليوم لا يرقى إلى مستوى المجزرة فحسب، إنما هو جريمة حرب موصوفة". 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T18:24+0000
2024-09-17T18:24+0000
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وأكد بري أن "العالم بأسره مدعو إلى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن استمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام فهي آخذة المنطقة والأمن والاستقرار الإقليميين نحو شر مستطير".وأدان مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق اليوم، "العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان". وقال وزير الإعلام، زياد المكاري،، إن مجلس الوزراء اعتبر الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي انتهاك للسيادة اللبنانية"، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا العدوان.وأضاف المكاري أن حكومة تصريف الأعمال في لبنان باشرت على الفور اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤوليتها.وأعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي، أن غرف العمليات سجلت أكثر 2750 جريحا، 200 منهم بحالة حرجة استوجبت حالتهم إما إجراء عمليات أو إدخالهم إلى غرف العناية، فيما ️سقط عدد من الشهداء وهم 8 شهداء، بمن فيهم طفلة من البقاع.من جهته، حمّل "حزب الله"، في بيان جديد، "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة"، مؤكدًا أن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".وكان "حزب الله" أعلن، في بيان أولي، مقتل طفلة واثنين من عناصره وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة، نتيجة انفجار عدد من أجهزة النداء الآلي (بيجر)، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات "حزب الله" المختلفة.ووصف الحزب هذه الانفجارات بـ"الغامضة"، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة في "حزب الله" تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.ودعا الحزب الجميع إلى "الانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها بعض الجهات بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق مع خطابات التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يسمّيه بتغيير الوضع في الشمال"، مؤكدًا أن "المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية للدفاع عن لبنان وشعبه الصامد".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".وقال مراسلنا إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرةً إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، عن تنفيذ عمليات استهدف خلالها 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية".وتابع: "كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة. وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مباني يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس البرلمان اللبناني: ما أقدمت عليه إسرائيل اليوم "جريمة حرب موصوفة"
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن "ما أقدمت عليه إسرائيل عصر اليوم لا يرقى إلى مستوى المجزرة فحسب، إنما هو جريمة حرب موصوفة".
وأكد بري أن "العالم بأسره مدعو إلى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن استمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام فهي آخذة المنطقة والأمن والاستقرار الإقليميين نحو شر مستطير".
وأدان مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق اليوم، "العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان". وقال وزير الإعلام، زياد المكاري،، إن مجلس الوزراء اعتبر الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي انتهاك للسيادة اللبنانية
"، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا العدوان.
وأضاف المكاري أن حكومة تصريف الأعمال في لبنان باشرت على الفور اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤوليتها.
وأعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي، أن غرف العمليات سجلت أكثر 2750 جريحا، 200 منهم بحالة حرجة استوجبت حالتهم إما إجراء عمليات أو إدخالهم إلى غرف العناية، فيما ️سقط عدد من الشهداء وهم 8 شهداء، بمن فيهم طفلة من البقاع.
من جهته، حمّل "حزب الله"، في بيان جديد، "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة"، مؤكدًا أن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".
وكان "حزب الله" أعلن، في بيان أولي، مقتل طفلة واثنين من عناصره
وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة، نتيجة انفجار عدد من أجهزة النداء الآلي (بيجر)، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات "حزب الله" المختلفة.
ووصف الحزب هذه الانفجارات بـ"الغامضة"، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة في "حزب الله" تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.
ودعا الحزب الجميع إلى "الانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها بعض الجهات بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق مع خطابات التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يسمّيه بتغيير الوضع في الشمال"، مؤكدًا أن "المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية للدفاع عن لبنان وشعبه الصامد".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن "هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان
مما تسبب في إصابة العشرات من قبل عناصر "حزب الله".
وقال مراسلنا إن "طبيعة الإصابات تشير إلى استبعاد احتمال انفجار بطاريات الأجهزة، بل إلى وجود مواد متفجرة فيها، حيث رصد حدوث إصابات بليغة جدا".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن "هناك حدث أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات"، مشيرةً إلى أن "إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها".
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، عن تنفيذ عمليات استهدف خلالها 13
موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية".
وتابع: "كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة. وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مباني يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا".