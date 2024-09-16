"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240916/حزب-الله-يعلن-استهداف-13-موقعاً-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092802003.html
"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن تنفيذ عمليات استهدفت خلالها 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T23:43+0000
2024-09-16T23:43+0000
أخبار حزب الله
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ea12a33346bfe65a51fd52303b22e677.jpg
بيروت - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية. كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة، وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا.في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي 22 بلدة في جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات الطيبة، حولا، طير حرفا، بليدا، كفرشوبا، والعديسة، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة بلدات حانين، منطقة سدانة على أطراف شبعا، عيتا الشعب، شيحين، كفرشوبا، كفركلا، الناقورة، حانين، العباسية - قضاء حاصبيا، عيترون، وبليدا. كما قام الطيران الحربي الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق اللبنانية.يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240914/حزب-الله-يعلن-استهداف-الفيلق-الشمالي-الإسرائيلي-وقاعدة-282-قرب-بحيرة-طبريا-1092705912.html
غزة
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أخبار حزب الله, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار حزب الله, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

23:43 GMT 16.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن تنفيذ عمليات استهدفت خلالها 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية. كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة، وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
"حزب الله" يعلن استهداف "الفيلق الشمالي" الإسرائيلي وقاعدة "282" قرب بحيرة طبريا
14 سبتمبر, 09:33 GMT
في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي 22 بلدة في جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات الطيبة، حولا، طير حرفا، بليدا، كفرشوبا، والعديسة، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة بلدات حانين، منطقة سدانة على أطراف شبعا، عيتا الشعب، شيحين، كفرشوبا، كفركلا، الناقورة، حانين، العباسية - قضاء حاصبيا، عيترون، وبليدا. كما قام الطيران الحربي الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق اللبنانية.
يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيينأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفهاأمس, 16:44 GMT
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