https://sarabic.ae/20240916/حزب-الله-يعلن-استهداف-13-موقعاً-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092802003.html

"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن استهداف 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن تنفيذ عمليات استهدفت خلالها 13 موقعاً للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T23:43+0000

2024-09-16T23:43+0000

2024-09-16T23:43+0000

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بيروت - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن العمليات التي نُفذت يوم أمس الاثنين شملت هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة على موقع المطلة باستخدام الأسلحة الصاروخية، وقصف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية. كما استهدفت الهجمات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالصواريخ، وقصفوا مواقع أخرى تشمل المطلة، وتواجد الجنود الإسرائيليين حول ثكنة متات، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة راميم بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها الجنود في مستوطنة المطلة، وموقع بياض بليدا، وموقع راميا.في المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي 22 بلدة في جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات الطيبة، حولا، طير حرفا، بليدا، كفرشوبا، والعديسة، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة بلدات حانين، منطقة سدانة على أطراف شبعا، عيتا الشعب، شيحين، كفرشوبا، كفركلا، الناقورة، حانين، العباسية - قضاء حاصبيا، عيترون، وبليدا. كما قام الطيران الحربي الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق اللبنانية.يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240914/حزب-الله-يعلن-استهداف-الفيلق-الشمالي-الإسرائيلي-وقاعدة-282-قرب-بحيرة-طبريا-1092705912.html

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أخبار حزب الله, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة