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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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https://sarabic.ae/20240914/حزب-الله-يعلن-استهداف-الفيلق-الشمالي-الإسرائيلي-وقاعدة-282-قرب-بحيرة-طبريا-1092705912.html
"حزب الله" يعلن استهداف "الفيلق الشمالي" الإسرائيلي وقاعدة "282" قرب بحيرة طبريا
"حزب الله" يعلن استهداف "الفيلق الشمالي" الإسرائيلي وقاعدة "282" قرب بحيرة طبريا
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مخازن التسليح والطوارئ التابعة للواء المدفعي والصواريخ الدقيقة "282" التابع للجيش الإسرائيلي، شمال غرب بحيرة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T09:33+0000
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وقال الحزب، في بيان، إن عناصره استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة "282" في يفتاح إليفليط، بعشرات الصواريخ من طراز "كاتيوشا".وأضاف البيان أن هذه العملية "جاءت رداً على ‌‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفرمان، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".وكان "حزب الله" قد أعلن صباح اليوم السبت، استهداف المقر الاحتياطي للـ"فيلق الشمالي" الإسرائيلي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجيستية في عميعاد، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".وفي عملية ثانية نفذتها اليوم أيضاً، دمر "حزب الله" دبابة "ميركافا" إسرائيلية على طريق رويسات العلم - زبدين، بحيث اشتعلت النيران فيها بعد استهدافها بصاروخ موجه.وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 55 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، منذ صباح اليوم، مشيرًا إلى أن صفارات الإنذار دوت بشكل متكرر في الشمال.كما أفاد الإعلام الإسرائيلي باستمرار محاولات إخماد حرائق اندلعت في محيط عميعاد قرب طبريا، جراء الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240909/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لديه-خططا-عملياتية-جاهزة-أمام-حزب-الله-1092552125.html
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طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يعلن استهداف "الفيلق الشمالي" الإسرائيلي وقاعدة "282" قرب بحيرة طبريا

09:33 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مخازن التسليح والطوارئ التابعة للواء المدفعي والصواريخ الدقيقة "282" التابع للجيش الإسرائيلي، شمال غرب بحيرة طبريا.
وقال الحزب، في بيان، إن عناصره استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة "282" في يفتاح إليفليط، بعشرات الصواريخ من طراز "كاتيوشا".
وأضاف البيان أن هذه العملية "جاءت رداً على ‌‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفرمان، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".
وكان "حزب الله" قد أعلن صباح اليوم السبت، استهداف المقر الاحتياطي للـ"فيلق الشمالي" الإسرائيلي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجيستية في عميعاد، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".
وفي عملية ثانية نفذتها اليوم أيضاً، دمر "حزب الله" دبابة "ميركافا" إسرائيلية على طريق رويسات العلم - زبدين، بحيث اشتعلت النيران فيها بعد استهدافها بصاروخ موجه.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 55 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، منذ صباح اليوم، مشيرًا إلى أن صفارات الإنذار دوت بشكل متكرر في الشمال.
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كما أفاد الإعلام الإسرائيلي باستمرار محاولات إخماد حرائق اندلعت في محيط عميعاد قرب طبريا، جراء الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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