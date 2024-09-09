https://sarabic.ae/20240909/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لديه-خططا-عملياتية-جاهزة-أمام-حزب-الله-1092552125.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لديه خطط عملياتية جاهزة أمام "حزب الله"

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لديه خطط عملياتية جاهزة أمام "حزب الله"

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي لديه خطط عملياتية جاهزة للشمال أمام حزب الله اللبناني. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T15:00+0000

2024-09-09T15:00+0000

2024-09-09T15:31+0000

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ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن الجنرال هرتسي هاليفي تعليقا على استهداف قذائف وصواريخ لمدينة نهاريا أن لدى قواته العسكرية خططا جاهزة أمام الحزب اللبناني.وجاءت تصريحات الجنرال هاليفي خلال إجرائه تقييما للوضع الأمني والعسكري في الشمال الإسرائيلي، حيث أجرى اجتماعا مع أعضاء هيئة الأركان، مضيفا أن استهداف حزب الله اللبناني لمبنى سكني في نهاريا هذا الصباح يعد حدثا خطيرا.ولفت الجنرال هرتسي هاليفي إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة في جبهته الشمالية أمام حزب الله وهو على مستوى عال من الاستعداد مع خطط عملياتية جاهزة، وجاهز لأي مهمة تتطلب ذلك".وفي السياق نفسه، التقى قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، اليوم الإثنين، بكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، فور وصوله إلى تل أبيب.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنرال إريك كوريلا، قد التقى بكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد واطلع على خطط تل أبيب في لبنان، مضيفة أن "قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد التقى برئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي وكبار مسؤولي الأركان العامة في تل أبيب، لتقييم الوضع العسكري في البلاد.وتناولت زيارة الجنرال إريك كوريلا، ملفات عدة، من بينها الساحة الشمالية حيث أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "قائد القيادة المركزية الأمريكية قد اطلع على خطط الجيش الإسرائيلي في لبنان"، على حد قولها.هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ332، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.

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