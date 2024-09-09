https://sarabic.ae/20240909/لماذا-ينتظر-الجيش-الإسرائيلي-خطأ-واحدا-من-السنوار؟-1092532100.html
لماذا ينتظر الجيش الإسرائيلي خطأ واحدا من السنوار؟
لماذا ينتظر الجيش الإسرائيلي خطأ واحدا من السنوار؟
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الأحد، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي ستصل إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، وشقيقه محمد"،... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T09:07+0000
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ونشر غالانت، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الأحد، أوضح من خلالها أن "خطأ واحدا سيسقط يحيى السنوار، وشقيقه محمد، بيد الإسرائيليين".وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال زيارته إلى محور "نتساريم" في قطاع غزة، قائلا أن "الشقيقين السنوار، ليسا محصنين وهما مثل الضيف، وعيسى، سيرتكبان خطأ وعندها سنصل إليهما".وأشارغالانت، خلال تلك الزيارة، إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تفكيك حركة حماس وإحباط محاولات الحركة الإرهابية"، على حد قوله.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "الجيش الإسرائيلي اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في قطاع غزة".وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل، أنه لن يغير سياساته لتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة، مضيفا أن "إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وأي جيش آخر لم يتخذ الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل للتأكد من تقليل عدد الضحايا".وتابع نتنياهو: "اتخذنا احتياطات لتجنب الوفيات بين المدنيين، التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن"، مشيرًا إلى "الرسائل النصية والمنشورات والاتصالات الهاتفية التي تصدر أوامر الإخلاء لسكان غزة".وذكر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، أن "إسرائيل وجيشها يفعلان شيئا لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ وسيستمران في القيام بذلك".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
لماذا ينتظر الجيش الإسرائيلي خطأ واحدا من السنوار؟
صرح الجنرال يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الأحد، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي ستصل إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، وشقيقه محمد"، بحسب قوله.
ونشر غالانت، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مساء أمس الأحد، أوضح من خلالها أن "خطأ واحدا سيسقط يحيى السنوار، وشقيقه محمد، بيد الإسرائيليين".
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي،
خلال زيارته إلى محور "نتساريم" في قطاع غزة، قائلا أن "الشقيقين السنوار، ليسا محصنين وهما مثل الضيف، وعيسى، سيرتكبان خطأ وعندها سنصل إليهما".
وأشارغالانت، خلال تلك الزيارة، إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تفكيك حركة حماس وإحباط محاولات الحركة الإرهابية"، على حد قوله.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "الجيش الإسرائيلي اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في قطاع غزة".
وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل، أنه لن يغير سياساته لتقليل الخسائر
بين المدنيين في غزة، مضيفا أن "إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وأي جيش آخر لم يتخذ الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل للتأكد من تقليل عدد الضحايا".
وتابع نتنياهو: "اتخذنا احتياطات لتجنب الوفيات بين المدنيين، التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن"، مشيرًا إلى "الرسائل النصية والمنشورات والاتصالات الهاتفية التي تصدر أوامر الإخلاء لسكان غزة".
وذكر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، أن "إسرائيل وجيشها يفعلان شيئا لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ وسيستمران في القيام بذلك".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.