https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html
أردوغان: إسرائيل لن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا
أردوغان: إسرائيل لن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية ولن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا بعد احتلالها... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T13:36+0000
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وقال أردوغان: "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية عبر ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".وقال أردوغان إن "الخطوات الجديدة التي نتخذها حيال تطبيع علاقاتنا مع سوريا ومصر تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد، والخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف إرهاب الدولة الإسرائيلية هي التحالف بين الدول الإسلامية".وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر ستعود بالخير على غزة وفلسطين".يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أجرى زيارة وصفت بالتاريخية إلى تركيا، يوم الأربعاء، الماضي، ناقش خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل المساهمة في التصدي للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.وأضاف أنه "خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا في التعاون المصري التركي"، مشيرًا إلى أن الاجتماع الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين يأتي ضمن الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون.
https://sarabic.ae/20240907/بعد-زيارة-السيسي-لأنقرة-تركيا-تعتزم-مشاركة-القبة-الفولاذية-مع-الدول-الحليفة-1092476885.html
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أردوغان: إسرائيل لن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية ولن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا بعد احتلالها لرام الله".
وقال أردوغان: "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية عبر ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".
وأضاف أن "إسرائيل لن تتوقف في غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا بعد احتلالها لرام الله".
وقال أردوغان إن "الخطوات الجديدة التي نتخذها حيال تطبيع علاقاتنا مع سوريا ومصر تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد، والخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف إرهاب الدولة الإسرائيلية هي التحالف بين الدول الإسلامية".
وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر ستعود بالخير على غزة وفلسطين".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، كان قد أجرى زيارة وصفت بالتاريخية إلى تركيا، يوم الأربعاء، الماضي، ناقش خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل المساهمة في التصدي للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان في أنقرة، إنهما أكدا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ورفض التصعيد في الضفة الغربية، مشيرا إلى ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا.
وأضاف أنه "خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا في التعاون المصري التركي"، مشيرًا إلى أن الاجتماع الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين يأتي ضمن الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون.