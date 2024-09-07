أردوغان: إسرائيل لن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html
أردوغان: إسرائيل لن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا
أردوغان: إسرائيل لن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية ولن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا بعد احتلالها... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T13:36+0000
2024-09-07T13:36+0000
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وقال أردوغان: "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية عبر ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".وقال أردوغان إن "الخطوات الجديدة التي نتخذها حيال تطبيع علاقاتنا مع سوريا ومصر تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد، والخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف إرهاب الدولة الإسرائيلية هي التحالف بين الدول الإسلامية".وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر ستعود بالخير على غزة وفلسطين".يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أجرى زيارة وصفت بالتاريخية إلى تركيا، يوم الأربعاء، الماضي، ناقش خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل المساهمة في التصدي للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.وأضاف أنه "خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا في التعاون المصري التركي"، مشيرًا إلى أن الاجتماع الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين يأتي ضمن الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون.
https://sarabic.ae/20240907/بعد-زيارة-السيسي-لأنقرة-تركيا-تعتزم-مشاركة-القبة-الفولاذية-مع-الدول-الحليفة-1092476885.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أردوغان: إسرائيل لن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا

13:36 GMT 07.09.2024
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية ولن تتوقف عند غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا بعد احتلالها لرام الله".
وقال أردوغان: "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية عبر ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

وأضاف أن "إسرائيل لن تتوقف في غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا بعد احتلالها لرام الله".

معرض مصر الدولي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
بعد زيارة السيسي لأنقرة... تركيا تعتزم مشاركة "القبة الفولاذية" مع الدول الحليفة
09:33 GMT
وقال أردوغان إن "الخطوات الجديدة التي نتخذها حيال تطبيع علاقاتنا مع سوريا ومصر تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد، والخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف إرهاب الدولة الإسرائيلية هي التحالف بين الدول الإسلامية".
وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر ستعود بالخير على غزة وفلسطين".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أجرى زيارة وصفت بالتاريخية إلى تركيا، يوم الأربعاء، الماضي، ناقش خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل المساهمة في التصدي للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان في أنقرة، إنهما أكدا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ورفض التصعيد في الضفة الغربية، مشيرا إلى ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا.

وأضاف أنه "خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا في التعاون المصري التركي"، مشيرًا إلى أن الاجتماع الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين يأتي ضمن الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون.
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