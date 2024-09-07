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الجيش الروسي يحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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بعد زيارة السيسي لأنقرة... تركيا تعتزم مشاركة "القبة الفولاذية" مع الدول الحليفة
بعد زيارة السيسي لأنقرة... تركيا تعتزم مشاركة "القبة الفولاذية" مع الدول الحليفة
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لشركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، أحمد آقيول، اعتزام بلاده مشاركة نظام الدفاع الجوي المحلي "القبة الفولاذية" مع الدول الصديقة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T09:33+0000
2024-09-07T09:33+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية أن آقيول أعرب خلالها عن فخره برؤية طائرة شركة "توساش" التركية "حُرجيت" تحلق في سماء مصر، مشيرا إلى أن شركته توفر الأنظمة الإلكترونية والذخائر لهذه الطائرة وأمثالها من الطائرات المحلية.جاءت تصريحات آقيول على هامش معرض مصر الدولي للطيران، الذي أقيم بمطار العلمين الدولي في الفترة بين 3 و5 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة 100 دولة، من بينها تركيا.وقال آقيول: "نحن هنا لعرض مستوى منتجاتنا على الشركاء الدوليين، ولأصحاب المصلحة في مصر، وعلى المهتمين في المنطقة"، وتابع: "نحن هنا لفتح الباب أمام تعاون جديد وللإسهام في تعزيز هذا الجو الإيجابي في العلاقات التركية المصرية من خلال فرص التعاون الجديدة التي سنبدأها".ولفت المسؤول التركي إلى أن "القبة الفولاذية جمعت منتجات الشركات التركية من رادارات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التعرف على الأصدقاء والأعداء، ومن أنظمة الوقاية من المسيَّرات إلى أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية، مؤكدا حرص الجانب التركي على مشاركة نظام "القبة الفولاذية" مع الدول الصديقة والحليفة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في حفل تخرج وتسليم العلم في كلية الحرب الجوية، قائلا: "نأمل أن ننفذ مشروعنا "القبة الفولاذية" بكل مكوناته، إذا كان لديهم (في إسرائيل) القبة الحديدية، فسوف يكون لدينا أيضا القبة الفولاذية".يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أجرى زيارة وصفت بالتاريخية إلى تركيا، يوم الأربعاء، الماضي، ناقش خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل المساهمة في التصدي للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان في أنقرة، إنهما أكدا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ورفض التصعيد في الضفة الغربية، مشيرا إلى ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا.وأضاف أنه "خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا في التعاون المصري التركي"، مشيرا إلى أن الاجتماع الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين يأتي ضمن الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون.
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بعد زيارة السيسي لأنقرة... تركيا تعتزم مشاركة "القبة الفولاذية" مع الدول الحليفة

09:33 GMT 07.09.2024
© AP Photo / Amr Nabilمعرض مصر الدولي للطيران
معرض مصر الدولي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن المدير العام لشركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، أحمد آقيول، اعتزام بلاده مشاركة نظام الدفاع الجوي المحلي "القبة الفولاذية" مع الدول الصديقة والحليفة بعد إنجازها في تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية أن آقيول أعرب خلالها عن فخره برؤية طائرة شركة "توساش" التركية "حُرجيت" تحلق في سماء مصر، مشيرا إلى أن شركته توفر الأنظمة الإلكترونية والذخائر لهذه الطائرة وأمثالها من الطائرات المحلية.
جاءت تصريحات آقيول على هامش معرض مصر الدولي للطيران، الذي أقيم بمطار العلمين الدولي في الفترة بين 3 و5 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة 100 دولة، من بينها تركيا.
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وقال آقيول: "نحن هنا لعرض مستوى منتجاتنا على الشركاء الدوليين، ولأصحاب المصلحة في مصر، وعلى المهتمين في المنطقة"، وتابع: "نحن هنا لفتح الباب أمام تعاون جديد وللإسهام في تعزيز هذا الجو الإيجابي في العلاقات التركية المصرية من خلال فرص التعاون الجديدة التي سنبدأها".
ولفت المسؤول التركي إلى أن "القبة الفولاذية جمعت منتجات الشركات التركية من رادارات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التعرف على الأصدقاء والأعداء، ومن أنظمة الوقاية من المسيَّرات إلى أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية، مؤكدا حرص الجانب التركي على مشاركة نظام "القبة الفولاذية" مع الدول الصديقة والحليفة".
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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في حفل تخرج وتسليم العلم في كلية الحرب الجوية، قائلا: "نأمل أن ننفذ مشروعنا "القبة الفولاذية" بكل مكوناته، إذا كان لديهم (في إسرائيل) القبة الحديدية، فسوف يكون لدينا أيضا القبة الفولاذية".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أجرى زيارة وصفت بالتاريخية إلى تركيا، يوم الأربعاء، الماضي، ناقش خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل المساهمة في التصدي للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان في أنقرة، إنهما أكدا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ورفض التصعيد في الضفة الغربية، مشيرا إلى ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا.
وأضاف أنه "خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا في التعاون المصري التركي"، مشيرا إلى أن الاجتماع الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين يأتي ضمن الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون.
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