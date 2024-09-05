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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
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عرب بوينت بودكاست
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غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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https://sarabic.ae/20240905/خبير-تركي-يعلق-لـسبوتنيك-على-احتمالات-عضوية-تركيا-في-بريكس-1092437195.html
خبير تركي يعلق لـ"سبوتنيك" على احتمالات عضوية تركيا في "بريكس"
خبير تركي يعلق لـ"سبوتنيك" على احتمالات عضوية تركيا في "بريكس"
سبوتنيك عربي
علّق عالم السياسة والمؤرخ التركي محمد بيرينجيك، لـ"سبوتنيك" على احتمالات عضوية تركيا في مجموعة "بريكس". 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T17:39+0000
2024-09-05T17:39+0000
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وأضاف لـ"سبوتنيك": "يمكننا النظر إلى مسألة عضوية تركيا في "بريكس" من موقعين. أولاً، إن وجود تركيا على الجانب الأوراسي خلال العملية الجارية لتشكيل عالم متعدد الأقطاب سيؤثر بشكل كبير على توازن القوى العالمي، تركيا، باعتبارها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، يمكنها إما أن تفتح أو تغلق أبواب أوراسيا أمام الولايات المتحدة. ومن وجهة النظر هذه، فإن عضوية تركيا في مثل هذه التحالفات الرائدة في عالم متعدد الأقطاب مثل "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ستؤدي إلى تغيير في ميزان القوى تجاه أوراسيا وستوجه ضربة حساسة للغاية للاستراتيجية الأمريكية على نطاق عالمي. ثانياً، بطبيعة الحال، تعتبر العضوية في مجموعة بريكس مهمة بالنسبة لتركيا نفسها. واليوم، تواجه تركيا الولايات المتحدة على مساحة جغرافية واسعة، تمتد من سوريا وبحر إيجه وجنوب القوقاز وتنتهي بشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتراقيا والبحر الأسود".وتسعى الولايات المتحدة إلى تطويق تركيا والحد من نفوذها. وفي ظل هذه الظروف فإن تركيا لن تتمكن من ضمان أمنها إلا من خلال الاتحاد مع الدول التي تواجه نفس التهديدات التي تواجهها. ومن هذا المنظور، تشكل عضوية مجموعة بريكس أهمية بالغة للأمن القومي التركي.جاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، وقال بوتين: "أما بالنسبة لعلاقاتنا مع "بريكس"، فهي تتطور وتتطور بنجاح كبير، الآن قمنا بتوسيع دائرة المشاركين، وهذه عملية جيدة للغاية. أكثر من 30 دولة اليوم تظهر استعدادها للتعاون، والبعض ينضم إلى "بريكس"".
https://sarabic.ae/20240905/ماليزيا-بريكس-أداة-مهمة-لتقليل-اعتماد-الدول-على-الدولار-1092433325.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

خبير تركي يعلق لـ"سبوتنيك" على احتمالات عضوية تركيا في "بريكس"

17:39 GMT 05.09.2024
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
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حصري
علّق عالم السياسة والمؤرخ التركي محمد بيرينجيك، لـ"سبوتنيك" على احتمالات عضوية تركيا في مجموعة "بريكس".
وأضاف لـ"سبوتنيك": "يمكننا النظر إلى مسألة عضوية تركيا في "بريكس" من موقعين. أولاً، إن وجود تركيا على الجانب الأوراسي خلال العملية الجارية لتشكيل عالم متعدد الأقطاب سيؤثر بشكل كبير على توازن القوى العالمي، تركيا، باعتبارها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، يمكنها إما أن تفتح أو تغلق أبواب أوراسيا أمام الولايات المتحدة. ومن وجهة النظر هذه، فإن عضوية تركيا في مثل هذه التحالفات الرائدة في عالم متعدد الأقطاب مثل "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ستؤدي إلى تغيير في ميزان القوى تجاه أوراسيا وستوجه ضربة حساسة للغاية للاستراتيجية الأمريكية على نطاق عالمي. ثانياً، بطبيعة الحال، تعتبر العضوية في مجموعة بريكس مهمة بالنسبة لتركيا نفسها. واليوم، تواجه تركيا الولايات المتحدة على مساحة جغرافية واسعة، تمتد من سوريا وبحر إيجه وجنوب القوقاز وتنتهي بشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتراقيا والبحر الأسود".
علم ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
ماليزيا: "بريكس" أداة مهمة لتقليل اعتماد الدول على الدولار
14:58 GMT
وتسعى الولايات المتحدة إلى تطويق تركيا والحد من نفوذها. وفي ظل هذه الظروف فإن تركيا لن تتمكن من ضمان أمنها إلا من خلال الاتحاد مع الدول التي تواجه نفس التهديدات التي تواجهها. ومن هذا المنظور، تشكل عضوية مجموعة بريكس أهمية بالغة للأمن القومي التركي.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أكثر من 30 دولة أبدت استعدادها للتعاون مع مجموعة "بريكس"، وبعضها يريد الانضمام إلى المنظمة.
جاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، وقال بوتين: "أما بالنسبة لعلاقاتنا مع "بريكس"، فهي تتطور وتتطور بنجاح كبير، الآن قمنا بتوسيع دائرة المشاركين، وهذه عملية جيدة للغاية. أكثر من 30 دولة اليوم تظهر استعدادها للتعاون، والبعض ينضم إلى "بريكس"".
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