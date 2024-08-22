https://sarabic.ae/20240822/والدة-رهينة-إسرائيلي-تعرض-على-السنوار-مقترحا-سيغير-قواعد-اللعبة-1091983314.html

والدة رهينة إسرائيلي تعرض على السنوار مقترحا "سيغير قواعد اللعبة"

والدة رهينة إسرائيلي تعرض على السنوار مقترحا "سيغير قواعد اللعبة"

سبوتنيك عربي

عرضت والدة أسير إسرائيلي على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، مقترحاً غريباً باعتقال أبناء رئيس الأركان والشاباك ووزير الدفاع في انقلاب... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T08:20+0000

2024-08-22T08:20+0000

2024-08-22T08:20+0000

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وقالت ديتزا أور، والدة الرهينة أفيناتان أور: "أقول للسنوار، لدي اقتراح لك صفقة ستغير قواعد اللعبة... عليك أن تعيد الرهائن الـ109 في ضربة واحدة، مقابلهم ستحصل على 5 فقط"، مشيرة إلى أن عرضها هو لتبادل أبناء خمسة من كبار القادة في المستوى الأمني بالبلا.وقالت أور إنها صوتت لحزب "الليكود"، لعقود من الزمن، وهي من بين مؤسسي منتدى "الأمل"، عائلات الرهائن الذين أعربوا عن دعمهم لنتنياهو.وقالت أور إنها ساندت نتنياهو لأشهر عدة أثناء الحرب حتى أدركت، على حد قولها، أن "شيئا لم يحدث"، وأضافت: "بعد 6 أشهر أدركنا أن حكومتنا فشلت تماما".حماس تكذب بايدن ووزير خارجيته في بيان جديد: ادعاءاتهما مضللةويوم أمس الأربعاء، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد البيت الأبيض.وفي المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، المستمرة منذ 10 أشهر، تسعى "حماس" إلى انسحاب إسرائيل من كامل القطاع، بما في ذلك محور فيلادلفيا على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، الذي تريد إسرائيل استمرار الحفاظ عليه بعد أن أحكمت السيطرة على المحور، في أواخر مايو/ أيار الماضي، ووفقا لها، فإن "حماس" استخدمته لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.الورقة الأمريكية الجديدة للتسوية في غزة.. هل تسهم بوقف الحرب أم العودة إلى نقطة الصفر؟المشاركون في المؤتمر الديمقراطي يغادرون الساحة أثناء خطاب بايدن... فيديو

https://sarabic.ae/20240819/كشف-تفاصيل-الاقتراح-الأمريكي-الجديد-في-مفاوضات-غزة-1091885929.html

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