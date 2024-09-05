https://sarabic.ae/20240905/نتنياهو-لن-أغير-سياساتي-لتقليل-الخسائر-بين-المدنيين-في-قطاع-غزة-1092409338.html

نتنياهو: لن أغير سياساتي لتقليل الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة

نتنياهو: لن أغير سياساتي لتقليل الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الجيش الإسرائيلي اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في قطاع غزة". 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T05:37+0000

2024-09-05T05:37+0000

2024-09-05T05:37+0000

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وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل ، أنه "لن يغير سياساته لتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة"، مضيفا أن "إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وأي جيش آخر لم يتخذ الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل للتأكد من تقليل عدد الضحايا".وتابع: "اتخذنا احتياطات لتجنب الوفيات بين المدنيين التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن"، مشيرا إلى "الرسائل النصية والمنشورات والاتصالات الهاتفية التي تصدر أوامر الإخلاء لسكان غزة".وذكر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، أن "إسرائيل وجيشها يفعلان شيئا لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ وسيستمران في القيام بذلك".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.من جهتها، أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت الحركة في بيان لها: "قرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) يهدف لإفشال التوصل لاتفاق". وأضافت الحركة: "نحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه، الذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا"، متابعة: "لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، والمطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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