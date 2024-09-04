https://sarabic.ae/20240904/حماس-قرار-نتنياهو-بعدم-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-يهدف-لإفشال-التوصل-لاتفاق-1092405196.html
"حماس": قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل لاتفاق
"حماس": قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل لاتفاق
سبوتنيك عربي
أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T21:59+0000
2024-09-04T21:59+0000
2024-09-04T22:02+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها: "قرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) يهدف لإفشال التوصل لاتفاق".وأضافت الحركة: "نحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه، الذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا"، متابعة: "لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، والمطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه".وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240902/نتنياهو-إسرائيل-لا-يمكنها-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-وقريبون-جدا-من-القضاء-على-حماس-1092324822.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
"حماس": قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل لاتفاق
21:59 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 22:02 GMT 04.09.2024)
أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الحركة في بيان لها: "قرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) يهدف لإفشال التوصل لاتفاق".
وأضافت الحركة: "نحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه، الذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا"، متابعة: "لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، والمطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه".
وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.