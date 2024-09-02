https://sarabic.ae/20240902/نتنياهو-إسرائيل-لا-يمكنها-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-وقريبون-جدا-من-القضاء-على-حماس-1092324822.html
نتنياهو: إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا وقريبون جدا من القضاء على "حماس"
نتنياهو: إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا وقريبون جدا من القضاء على "حماس"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T18:36+0000
2024-09-02T18:36+0000
2024-09-02T18:36+0000
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وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا".وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.وأردف: "ما أخذناه بالقوة هو ما سيعطينا المخطوفين أو تهريبهم إلى سيناء وبعدها نجدهم في اليمن أو إيران، ونحن قريبون جدا من القضاء على حماس ويجب إبعادها عن السلطة وأن نجد بديلا لها".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240902/ما-تأثير-التظاهرات-والإضراب-العام-في-إسرائيل-على-صفقة-الأسرى-وحكومة-نتنياهو؟-1092323027.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
نتنياهو: إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا وقريبون جدا من القضاء على "حماس"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا".
وأضاف أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".
وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.
وأردف: "ما أخذناه بالقوة هو ما سيعطينا المخطوفين أو تهريبهم إلى سيناء وبعدها نجدهم في اليمن أو إيران، ونحن قريبون جدا من القضاء على حماس ويجب إبعادها عن السلطة وأن نجد بديلا لها".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.