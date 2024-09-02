https://sarabic.ae/20240902/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-سنرد-بقوة-على-مقتل-المختطفين-الستة-1092295942.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنرد بقوة على مقتل المختطفين الستة

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنرد بقوة على مقتل المختطفين الستة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل "سترد بقوة على مقتل المختطفين الستة في قطاع غزة". 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T07:49+0000

2024-09-02T07:49+0000

2024-09-02T07:49+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102677/24/1026772438_0:0:6720:3780_1920x0_80_0_0_31681bc8e5d1e23988c58802afc25fd5.jpg

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "منظمة حماس الإرهابية أقدمت على إعدام ستة رهائن بوحشية بهدف بث الخوف ومحاولة شق المجتمع الإسرائيلي"، مؤكدا أن "حماس مسؤولة عن ذلك وستدفع الثمن كاملاً".يأتي ذلك تزامنا مع بدء الإضراب العام في إسرائيل، الذي يشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب.وقالت نقابة العمال العامة في إسرائيل، في بيان لها، إن "الإضراب سيشمل أيضا تعطيل العمل في المؤسسات القضائية وفي وزارات النقل والطاقة والزراعة والبيئة وبلديات القدس وتل أبيب وحيفا مما سيؤثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".وأضاف البيان أن "الإضراب سيشمل كذلك الجامعة العبرية وجامعتي تل أبيب وحيفا ومعهد وايزمان للعلوم"، مؤكدا أن "البلاد ستشهد تعطيلا في حركة الحافلات العامة والقطارات الخفيفة في القدس جراء الإضراب المرتقب".وتابعت نقابة العمال العامة في إسرائيل: "شركات الطيران الرئيسية "إلعال" و"إسرائير" و"أركيع" ستتوقف عن تسيير رحلاتها يوم غد، فيما تشارك البنوك في الإضراب وستغلق أبوابها بشكل تام".وأثار استعادة جثث جديدة لمحتجرين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق للإفراج عن بقية المحتجزين.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

https://sarabic.ae/20240901/إضراب-عام-في-جميع-أنحاء-إسرائيل-غدا-وسموتريتش-يتوعد-من-سيشارك-فيه-1092286775.html

https://sarabic.ae/20240901/مقتل-11-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-مدرسة-تؤوي-نازحين-في-مدينة-غزة-1092289071.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم