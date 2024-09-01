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الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثث 6 إسرائيليين في أحد أنفاق رفح
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثث 6 إسرائيليين في أحد أنفاق رفح
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T04:32+0000
2024-09-01T04:36+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المختطفين الستة".وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر من قبل حماس في غزة".وأشار إلى أنه "بعد عملية التحقق من هويتهم التي تمت في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ العائلات. يشارك جيش الدفاع وجهاز الأمن العام العائلات حزنها العميق في هذه الأوقات الصعبة".وقال بايدن في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أميركيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".وعبر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق لإطلاق سراح بقية الرهائن.وأوضحت نائبة الرئيس الأمريكي أن بايدن وأنا لن نتخلى أبدا عن التزامنا بتحرير الأمريكيين والرهائن المحتجزين في غزة.كيف نجحت إسرائيل في استعادة بعض الرهائن من غزة وما أساليبها في جمع المعلومات؟غالانت يعترض على خرائط قدمها نتنياهو للبقاء في فيلادلفيا: على إسرائيل الاختيار بين المحور والرهائن
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثث 6 إسرائيليين في أحد أنفاق رفح

04:32 GMT 01.09.2024 (تم التحديث: 04:36 GMT 01.09.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المختطفين الستة".

وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع أمس السبت وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المختطفين كرمل غات وعدين يروشلمي وهيرش غولدبريغ بولين والكسندير لوبنوف والموغ ساروسي وضابط الصف أوري دانينو وأعادتهم إلى إسرائيل".

وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر من قبل حماس في غزة".
وأشار إلى أنه "بعد عملية التحقق من هويتهم التي تمت في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ العائلات. يشارك جيش الدفاع وجهاز الأمن العام العائلات حزنها العميق في هذه الأوقات الصعبة".
أرقام حول الرهائن لدى حماس: كم تحرر وكم بقي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
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أرقام حول الرهائن لدى حماس: كم تحرر وكم بقي؟
أمس, 13:05 GMT
وقال بايدن في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أميركيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وعبر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق لإطلاق سراح بقية الرهائن.
وأوضحت نائبة الرئيس الأمريكي أن بايدن وأنا لن نتخلى أبدا عن التزامنا بتحرير الأمريكيين والرهائن المحتجزين في غزة.
كيف نجحت إسرائيل في استعادة بعض الرهائن من غزة وما أساليبها في جمع المعلومات؟
غالانت يعترض على خرائط قدمها نتنياهو للبقاء في فيلادلفيا: على إسرائيل الاختيار بين المحور والرهائن
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