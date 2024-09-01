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عرب بوينت بودكاست
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أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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عالم سبوتنيك
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أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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https://sarabic.ae/20240901/إضراب-عام-في-جميع-أنحاء-إسرائيل-غدا-وسموتريتش-يتوعد-من-سيشارك-فيه-1092286775.html
إضراب عام في جميع أنحاء إسرائيل غدا.. وسموتريتش يتوعد من سيشارك فيه
إضراب عام في جميع أنحاء إسرائيل غدا.. وسموتريتش يتوعد من سيشارك فيه
سبوتنيك عربي
أعلنت نقابة العمال في إسرائيل، أن "الإضراب العام الذي يبدأ الإثنين، سيشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T18:09+0000
2024-09-01T18:09+0000
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وقالت نقابة العمال العامة في إسرائيل، في بيان لها، إن "الإضراب سيشمل أيضا تعطيل العمل في المؤسسات القضائية وفي وزارات النقل والطاقة والزراعة والبيئة وبلديات القدس وتل أبيب وحيفا، مما سيؤثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".وأضاف البيان أن "إضراب الغد سيشمل كذلك الجامعة العبرية وجامعتي تل أبيب وحيفا ومعهد وايزمان للعلوم"، مؤكدا أن "البلاد ستشهد تعطيلا في حركة الحافلات العامة والقطارات الخفيفة في القدس جراء الإضراب المرتقب".وتابعت نقابة العمال العامة في إسرائيل: "شركات الطيران الرئيسية "إلعال" و"إسرائير" و"أركيع" ستتوقف عن تسيير رحلاتها يوم غد، فيما تشارك البنوك في الإضراب وستغلق أبوابها بشكل تام". من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الإضراب المقرر غدا الإثنين غير قانوني ومن سيشارك فيه لن يحصل على أجره، ️مؤكدا أن "رئيس نقابة العمال يحقق حلم السنوار ويمثل حماس بدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين".وأثارت استعادة جثث جديدة لمحتجرين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق لإطلاق سراح بقية المحتجزين.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240830/خبير-نتنياهو-لن-يتجاوب-مع-المعارضة-وكل-الإسرائيليين-يؤيدون-احتلال-غزة-1092227404.html
https://sarabic.ae/20240901/أردوغان-يؤكد-لابن-سلمان-أهمية-زيادة-الضغط-على-إسرائيل-بسبب-جرائهما-خاصة-في-قطاع-غزة-1092279944.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إضراب عام في جميع أنحاء إسرائيل غدا.. وسموتريتش يتوعد من سيشارك فيه

18:09 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Arial Sporn / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Arial Sporn
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أعلنت نقابة العمال في إسرائيل، أن "الإضراب العام الذي يبدأ الإثنين، سيشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة، والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب".
وقالت نقابة العمال العامة في إسرائيل، في بيان لها، إن "الإضراب سيشمل أيضا تعطيل العمل في المؤسسات القضائية وفي وزارات النقل والطاقة والزراعة والبيئة وبلديات القدس وتل أبيب وحيفا، مما سيؤثر بشكل كبير في الخدمات المحلية".
وأضاف البيان أن "إضراب الغد سيشمل كذلك الجامعة العبرية وجامعتي تل أبيب وحيفا ومعهد وايزمان للعلوم"، مؤكدا أن "البلاد ستشهد تعطيلا في حركة الحافلات العامة والقطارات الخفيفة في القدس جراء الإضراب المرتقب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
خبير: نتنياهو لن يتجاوب مع المعارضة وكل الإسرائيليين يؤيدون احتلال غزة
30 أغسطس, 10:18 GMT
وتابعت نقابة العمال العامة في إسرائيل: "شركات الطيران الرئيسية "إلعال" و"إسرائير" و"أركيع" ستتوقف عن تسيير رحلاتها يوم غد، فيما تشارك البنوك في الإضراب وستغلق أبوابها بشكل تام".
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الإضراب المقرر غدا الإثنين غير قانوني ومن سيشارك فيه لن يحصل على أجره، ️مؤكدا أن "رئيس نقابة العمال يحقق حلم السنوار ويمثل حماس بدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين".
وأثارت استعادة جثث جديدة لمحتجرين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، غضبا عارما في إسرائيل، واحتجاجات جديدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
أردوغان يؤكد لابن سلمان أهمية زيادة الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة".
14:14 GMT
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وعبّر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى تفاق لإطلاق سراح بقية المحتجزين.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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