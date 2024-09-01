https://sarabic.ae/20240901/أردوغان-يؤكد-لابن-سلمان-أهمية-زيادة-الضغط-على-إسرائيل-بسبب-جرائهما-خاصة-في-قطاع-غزة-1092279944.html

أردوغان يؤكد لابن سلمان أهمية زيادة الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة".

أردوغان يؤكد لابن سلمان أهمية زيادة الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة".

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على "أهمية زيادة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة". 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T14:14+0000

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وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن "الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي تحدثا هاتفيا بشأن الإبادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنهما تناولا خلال الاتصال آخر المستجدات في فلسطين وعدد من الملفات الإقليمية والدولية.وأكد أردوغان، على "ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان وإرساء وقف دائم لإطلاق النار"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع على جثامين المحتجزين، أمس السبت، وأعادتها إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة".ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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