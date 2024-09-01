https://sarabic.ae/20240901/وزير-إسرائيلي-نتنياهو-قرر-إنقاذ-الائتلاف-الحكومي-بدلا-من-المحتجزين-1092277886.html

وزير إسرائيلي: نتنياهو قرر إنقاذ الائتلاف الحكومي بدلا من المحتجزين

وزير إسرائيلي: نتنياهو قرر إنقاذ الائتلاف الحكومي بدلا من المحتجزين

سبوتنيك عربي

قال وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر إنقاذ الائتلاف الحكومي بدلا من المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T12:51+0000

2024-09-01T12:51+0000

2024-09-01T12:51+0000

بنيامين نتنياهو

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الأحد، عن وزير في حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، أنه "فات الأوان بالنسبة للمحتجزين الذين قتلوا لكن يجب إعادة الذين ما زالوا في الأسر لدى حماس".ودعا الوزير الذي لم يذكره الموقع، المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" إلى التراجع فورا عن قرار البقاء في محور فيلادلفيا، جنوبي قطاع غزة.ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "نتنياهو يختلق دوما الأعذار لتأخير إبرام الصفقة مع حماس حتى يموت الجميع".في وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المحتجزين، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة".ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أمريكيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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بنيامين نتنياهو, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار