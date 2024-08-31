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عائلات المحتجزين الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو ويصفونه بـ"ملك الموت"
عائلات المحتجزين الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو ويصفونه بـ"ملك الموت"
سبوتنيك عربي
اتهمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته، بإدانة الرهائن عمدا وإعدامهم. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T16:47+0000
2024-08-31T16:47+0000
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وقالوا في بيان تم قراءته أمام مقر جيش الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب: "قرر نتنياهو وشركاؤه في الحكومة نسف اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الدعاية حول محور فيلادلفيا، وبالتالي فقد أدانوا المحتجزين عمدا وقرروا إعدامهم".وتصف إيناف زانغاوكر، والدة أحد المحجتجزين، ماتان زانغاوكر، نتنياهو بـ "ملك الموت"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".تأتي هذه التصريحات، بعد أن أبلغ نتنياهو الوزراء أنه أعطى الأولوية للحفاظ على القوات في محور فيلادلفيا، على حدود غزة ومصر، على إنقاذ أرواح المحتجزين لدى "حماس".ومن المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، في تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية.ويتواصل الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بشأن استراتيجية إسرائيل في غزة، وتحديدا البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن "غالانت اعترض خلال اجتماع المجلس الأمني، على خرائط قدمها نتنياهو للبقاء في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى للصفقة".ونقلت القناة عن غالانت قوله إن "الخرائط المعروضة ليست التي أرادها الجيش ونتنياهو يدير المفاوضات وحده وله أن يقرر إعدام المختطفين"، مضيفا أنه "يمكن لإسرائيل الاحتفاظ بحق العودة والقتال في أي مكان داخل غزة حتى في فيلادلفيا بعد الانسحاب لستة أسابيع".وتابعت القناة 12، أن "رئيس الأركان هرتسي هليفي قال إن الجيش يعرف كيفية دخول فيلادلفيا بعد وقف الحرب، مؤكدا أن "إسرائيل ليست بحاجة لقيود إضافية للمفاوضات".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240827/تقرير-مفاوضات-التهدئة-مهددة-دون-تنازل-من-نتنياهو-بشأن-محور-فيلادلفيا-1092150630.html
https://sarabic.ae/20240830/رغم-معارضة-غالانت-تقرير-الكابينيت-يقرر-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-في-محور-فيلادلفيا-1092222162.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

عائلات المحتجزين الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو ويصفونه بـ"ملك الموت"

16:47 GMT 31.08.2024
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Alex Brandon
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اتهمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته، بإدانة الرهائن عمدا وإعدامهم.
وقالوا في بيان تم قراءته أمام مقر جيش الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب: "قرر نتنياهو وشركاؤه في الحكومة نسف اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الدعاية حول محور فيلادلفيا، وبالتالي فقد أدانوا المحتجزين عمدا وقرروا إعدامهم".
وتصف إيناف زانغاوكر، والدة أحد المحجتجزين، ماتان زانغاوكر، نتنياهو بـ "ملك الموت"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت: "هذه جريمة ضد الشعب، وضد دولة إسرائيل وضد الصهيونية، إن نتنياهو ليس "سيد الأمن في البلاد"، وإنما هو "ملك الموت"، إنه يقوّض الاتفاق بدم بارد".

تأتي هذه التصريحات، بعد أن أبلغ نتنياهو الوزراء أنه أعطى الأولوية للحفاظ على القوات في محور فيلادلفيا، على حدود غزة ومصر، على إنقاذ أرواح المحتجزين لدى "حماس".
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
تقرير: مفاوضات التهدئة مهددة دون تنازل من نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا
27 أغسطس, 20:49 GMT
ومن المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، في تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية.
ويتواصل الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بشأن استراتيجية إسرائيل في غزة، وتحديدا البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن "غالانت اعترض خلال اجتماع المجلس الأمني، على خرائط قدمها نتنياهو للبقاء في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى للصفقة".
ونقلت القناة عن غالانت قوله إن "الخرائط المعروضة ليست التي أرادها الجيش ونتنياهو يدير المفاوضات وحده وله أن يقرر إعدام المختطفين"، مضيفا أنه "يمكن لإسرائيل الاحتفاظ بحق العودة والقتال في أي مكان داخل غزة حتى في فيلادلفيا بعد الانسحاب لستة أسابيع".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
رغم معارضة غالانت.. تقرير: "الكابينيت" يقرر بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا
أمس, 05:59 GMT
وتابعت القناة 12، أن "رئيس الأركان هرتسي هليفي قال إن الجيش يعرف كيفية دخول فيلادلفيا بعد وقف الحرب، مؤكدا أن "إسرائيل ليست بحاجة لقيود إضافية للمفاوضات".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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