https://sarabic.ae/20240827/تقرير-مفاوضات-التهدئة-مهددة-دون-تنازل-من-نتنياهو-بشأن-محور-فيلادلفيا-1092150630.html

تقرير: مفاوضات التهدئة مهددة دون تنازل من نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا

تقرير: مفاوضات التهدئة مهددة دون تنازل من نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" مهددة من دون تنازل كبير وواضح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T20:49+0000

2024-08-27T20:49+0000

2024-08-27T20:49+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

غارات إسرائيلية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083544823_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a749069987a62f20a1608259eaa055c8.jpg

وأكدت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيس وراء تهديد المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية، القاهرة، يتعلق بمحور فيلادلفيا، وأن نتائج المحادثات التي جرت هناك ستيم من خلالها تحديد فريق إسرائيلي آخر للسفر إلى العاصمة القطرية، الدوحة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وفدا إسرائيليا بمشاركة عناصر وممثلين عن الجيش والموساد والشاباك سيتوجهون إلى قطر من أجل تقليص الفجوات الباقية في المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وأشارت إلى أن هذا الوفد سيطير إلى الدوحة غدا الأربعاء، من أجل إجراء جولة جديدة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح نتنياهو، بأن بلاده تعمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير. ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمحاولات كبيرة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة عبر عمليات التحرير ما يعني وجود بلاده العسكري في الميدان.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن علمية إطلاق المحتجزين تعني ضرورة التواجد العسكري في الميدان والضغط السياسي والعسكري على حركة حماس، من أجل الإفراج عنهم، سواء عن طريق المفاوضات الدائرة في مصر أو قطر أو عن طريق عمليات التحرير.وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي من داخل قطاع غزة، ونقله لمواصلة الفحوصات الطبية بمستشفى "سوروكا".وتقول إسرائيل إن "حركة حماس لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر( تشرين الأول الماضي)، من مستوطنات جنوب إسرائيل"، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا، وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.بالتوازي مع إعلان إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، انتشال 6 جثث لمختطفين من داخل نفق في خان يونس وسط قطاع غزة، في عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك).ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240827/نتنياهو-نعمل-على-إعادة-المحتجزين-من-خلال-المفاوضات-وعمليات-التحرير-1092141621.html

https://sarabic.ae/20240827/مع-تفاقم-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-ماذا-بعد-تعثر-مفاوضات-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل-1092145537.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, إسرائيل