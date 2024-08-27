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https://sarabic.ae/20240827/تقرير-مفاوضات-التهدئة-مهددة-دون-تنازل-من-نتنياهو-بشأن-محور-فيلادلفيا-1092150630.html
تقرير: مفاوضات التهدئة مهددة دون تنازل من نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا
تقرير: مفاوضات التهدئة مهددة دون تنازل من نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" مهددة من دون تنازل كبير وواضح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T20:49+0000
2024-08-27T20:49+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأكدت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيس وراء تهديد المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية، القاهرة، يتعلق بمحور فيلادلفيا، وأن نتائج المحادثات التي جرت هناك ستيم من خلالها تحديد فريق إسرائيلي آخر للسفر إلى العاصمة القطرية، الدوحة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وفدا إسرائيليا بمشاركة عناصر وممثلين عن الجيش والموساد والشاباك سيتوجهون إلى قطر من أجل تقليص الفجوات الباقية في المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وأشارت إلى أن هذا الوفد سيطير إلى الدوحة غدا الأربعاء، من أجل إجراء جولة جديدة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح نتنياهو، بأن بلاده تعمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير. ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمحاولات كبيرة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة عبر عمليات التحرير ما يعني وجود بلاده العسكري في الميدان.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن علمية إطلاق المحتجزين تعني ضرورة التواجد العسكري في الميدان والضغط السياسي والعسكري على حركة حماس، من أجل الإفراج عنهم، سواء عن طريق المفاوضات الدائرة في مصر أو قطر أو عن طريق عمليات التحرير.وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي من داخل قطاع غزة، ونقله لمواصلة الفحوصات الطبية بمستشفى "سوروكا".وتقول إسرائيل إن "حركة حماس لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر( تشرين الأول الماضي)، من مستوطنات جنوب إسرائيل"، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا، وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.بالتوازي مع إعلان إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، انتشال 6 جثث لمختطفين من داخل نفق في خان يونس وسط قطاع غزة، في عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك).ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240827/نتنياهو-نعمل-على-إعادة-المحتجزين-من-خلال-المفاوضات-وعمليات-التحرير-1092141621.html
https://sarabic.ae/20240827/مع-تفاقم-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-ماذا-بعد-تعثر-مفاوضات-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل-1092145537.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, إسرائيل
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, إسرائيل

تقرير: مفاوضات التهدئة مهددة دون تنازل من نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا

20:49 GMT 27.08.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" مهددة من دون تنازل كبير وواضح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأكدت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيس وراء تهديد المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية، القاهرة، يتعلق بمحور فيلادلفيا، وأن نتائج المحادثات التي جرت هناك ستيم من خلالها تحديد فريق إسرائيلي آخر للسفر إلى العاصمة القطرية، الدوحة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وفدا إسرائيليا بمشاركة عناصر وممثلين عن الجيش والموساد والشاباك سيتوجهون إلى قطر من أجل تقليص الفجوات الباقية في المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذا الوفد سيطير إلى الدوحة غدا الأربعاء، من أجل إجراء جولة جديدة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
نتنياهو: نعمل على إعادة المحتجزين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير
14:22 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح نتنياهو، بأن بلاده تعمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير. ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمحاولات كبيرة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة عبر عمليات التحرير ما يعني وجود بلاده العسكري في الميدان.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن علمية إطلاق المحتجزين تعني ضرورة التواجد العسكري في الميدان والضغط السياسي والعسكري على حركة حماس، من أجل الإفراج عنهم، سواء عن طريق المفاوضات الدائرة في مصر أو قطر أو عن طريق عمليات التحرير.
وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي من داخل قطاع غزة، ونقله لمواصلة الفحوصات الطبية بمستشفى "سوروكا".
وتقول إسرائيل إن "حركة حماس لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر( تشرين الأول الماضي)، من مستوطنات جنوب إسرائيل"، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا، وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بالتوازي مع إعلان إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، انتشال 6 جثث لمختطفين من داخل نفق في خان يونس وسط قطاع غزة، في عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك).
صورة لنزوح العائلات الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. ماذا بعد تعثر مفاوضات تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل؟
19:52 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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