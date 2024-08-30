https://sarabic.ae/20240830/خبير-نتنياهو-لن-يتجاوب-مع-المعارضة-وكل-الإسرائيليين-يؤيدون-احتلال-غزة-1092227404.html

خبير: نتنياهو لن يتجاوب مع المعارضة وكل الإسرائيليين يؤيدون احتلال غزة

خبير: نتنياهو لن يتجاوب مع المعارضة وكل الإسرائيليين يؤيدون احتلال غزة

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد سليم، أن "توجيه الداخل الإسرائيلي اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس بجديد، فحكومته كانت على علم بهجوم 7 أكتوبر،... 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T10:18+0000

2024-08-30T10:18+0000

2024-08-30T10:18+0000

العالم العربي

إسرائيل

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وأوضح الخبير سليم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يحاول اتخاذ قرارات تخدم أجنداته السياسية، بما يصب في رصيده الانتخابي مستقبلا".وأكد أن "الداخل الإسرائيلي برمته يؤيد الحرب على غزة، ويتمنى تهجير الفلسطينيين من القطاع واحتلاله بالكامل".وأضاف سليم بالقول: "إذا تم الاتفاق على صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل، فنتنياهو سيختار بنودا تخدم مصالحه، ولن يتجاوب مع أهالي الأسرى، إذ إن كل ما يبحث عنه هو النصر المطلق".وبيّن الخبير سليم أن "أي صفقة تتم بمقررات تخالف نوايا نتنياهو ستؤدي في نهاية المطاف إلى محاسبته، لذا يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي مواجهة أي ضغوط، ولا سيما الأمريكية".وقال سليم: "اقتحام أهالي الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة بالأمس نتج عن وصول اليأس إلى مستويات غير مسبوقة، فالحكومة لا تساعدهم في استعادة أبنائهم المحتجزين في القطاع".

https://sarabic.ae/20240830/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-لا-يمضي-يوم-إلا-ويعمل-فيه-نتنياهو-لتشكيل-خطر-على-عودة-ذوينا-1092222593.html

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