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مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة
مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 11 فلسطينيا جراء قصف استهدف مدرسة "صفد" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T19:45+0000
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وجاء في بيان الدفاع المدني: "طواقمنا والخدمات الطبية انتشلت 11 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف مدرسة صفد بالزيتون". وأشار الدفاع المدني إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة بسبب وجود مفقودين تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي على المدرسة.واستهدف القصف الإسرائيلي مدرسة "صفد" التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين، وارتفع عدد الضحايا إلى 11 شخصا، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة. وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى

مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

19:45 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة
صورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 11 فلسطينيا جراء قصف استهدف مدرسة "صفد" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وجاء في بيان الدفاع المدني: "طواقمنا والخدمات الطبية انتشلت 11 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف مدرسة صفد بالزيتون".
وأشار الدفاع المدني إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة بسبب وجود مفقودين تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي على المدرسة.
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
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18:09 GMT
واستهدف القصف الإسرائيلي مدرسة "صفد" التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين، وارتفع عدد الضحايا إلى 11 شخصا، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له أنه قصف مدرسة "صفد" لأن "عناصر حركة حماس اتخذوا مركزا للقيادة والسيطرة داخلها لتنفيذ هجمات ضده"، بحسب قوله.

وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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