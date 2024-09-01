https://sarabic.ae/20240901/مقتل-11-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-مدرسة-تؤوي-نازحين-في-مدينة-غزة-1092289071.html

مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 11 فلسطينيا جراء قصف استهدف مدرسة "صفد" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T19:45+0000

2024-09-01T19:45+0000

2024-09-01T19:45+0000

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وجاء في بيان الدفاع المدني: "طواقمنا والخدمات الطبية انتشلت 11 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف مدرسة صفد بالزيتون". وأشار الدفاع المدني إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة بسبب وجود مفقودين تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي على المدرسة.واستهدف القصف الإسرائيلي مدرسة "صفد" التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين، وارتفع عدد الضحايا إلى 11 شخصا، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة. وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

https://sarabic.ae/20240901/إضراب-عام-في-جميع-أنحاء-إسرائيل-غدا-وسموتريتش-يتوعد-من-سيشارك-فيه-1092286775.html

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