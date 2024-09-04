https://sarabic.ae/20240904/البيت-الأبيض-الوجود-الإسرائيلي-في-محور-فيلادلفيا-وتبادل-الأسرى-نقاط-خلاف-في-محادثات-غزة-1092405056.html
البيت الأبيض: الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وتبادل الأسرى نقاط خلاف في محادثات غزة
البيت الأبيض: الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وتبادل الأسرى نقاط خلاف في محادثات غزة
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر وتبادل الأسرى والمحتجزين من القضايا التي لا تزال محل خلاف في محادثات... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T21:52+0000
2024-09-04T21:52+0000
2024-09-04T22:01+0000
البيت الأبيض
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي، في إفادة صحفية: "الوجود الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا وتبادل الأسرى من القضايا التي لا تزال محل خلاف في محادثات غزة".وأضاف: "هناك 18 فقرة في الاتفاق، وتم الاتفاق على 14 منها... في الواقع، تم التوافق على 90% من الاتفاق".وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق، بمجرد التوصل إليه، يتضمن وقفًا كاملًا للأعمال القتالية في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وبدء العمل على إعادة تأهيل المباني المدمرة وترميم المرافق الطبية والبنية التحتية.وأشار إلى أن "حركة حماس تهدد بتنفيذ المزيد من عمليات إعدام الرهائن"، مشددًا: "الولايات المتحدة وشركاؤها ما زالوا ملتزمين بالتوصل إلى اتفاق تبادل، لكن واشنطن لا تستطيع التنبؤ بما إذا كان سيحدث المزيد من عمليات القتل".وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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البيت الأبيض, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
البيت الأبيض, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
البيت الأبيض: الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وتبادل الأسرى نقاط خلاف في محادثات غزة
21:52 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 22:01 GMT 04.09.2024)
أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر وتبادل الأسرى والمحتجزين من القضايا التي لا تزال محل خلاف في محادثات غزة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المسؤول الأمريكي، في إفادة صحفية: "الوجود الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا وتبادل الأسرى من القضايا التي لا تزال محل خلاف في محادثات غزة".
وأضاف: "هناك 18 فقرة في الاتفاق، وتم الاتفاق على 14 منها... في الواقع، تم التوافق على 90% من الاتفاق".
وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق، بمجرد التوصل إليه، يتضمن وقفًا كاملًا للأعمال القتالية في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وبدء العمل على إعادة تأهيل المباني المدمرة
وترميم المرافق الطبية والبنية التحتية.
وأشار إلى أن "حركة حماس تهدد بتنفيذ المزيد من عمليات إعدام الرهائن"، مشددًا: "الولايات المتحدة وشركاؤها ما زالوا ملتزمين بالتوصل إلى اتفاق تبادل، لكن واشنطن لا تستطيع التنبؤ بما إذا كان سيحدث المزيد من عمليات القتل".
وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.