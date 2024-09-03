https://sarabic.ae/20240903/الخارجية-الأردنية-تعلن-رفضها-تصريحات-نتنياهو-حول-معبر-فيلادلفيا-والتي-تستهدف-عرقلة-جهود-الوساطة-1092363879.html

الخارجية الأردنية تعلن رفضها تصريحات نتنياهو حول معبر فيلادلفيا والتي "تستهدف عرقلة جهود الوساطة"

الخارجية الأردنية تعلن رفضها تصريحات نتنياهو حول معبر فيلادلفيا والتي "تستهدف عرقلة جهود الوساطة"

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، "رفضها كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون، في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T16:29+0000

2024-09-03T16:29+0000

2024-09-03T16:29+0000

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ورفضت الخارجية الأردنية، في بيان لها، "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول معبر فيلادلفيا، على أنها مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة"، مؤكدة أن "هذه المزاعم تمثل تحريضاً مداناً وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة".كما أكدت الوزارة "تضامن الأدرن الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية، ودعمها موقف مصر في هذا السياق"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم.وأعربت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "نتنياهو حاول من خلال تصريحاته، الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة"، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.وحملت مصر "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة"، مؤكدة "حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".وأكد نتنياهو، أمس الاثنين، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.من جهته، قال مسؤول إسرائيلي إن "نتنياهو حول محور فيلادلفيا إلى تحد لمصر ومكان لدفن الاتفاق"، مؤكدا أنه عندما رأى مكتب نتنياهو أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل قرر التراجع، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

https://sarabic.ae/20240903/نتنياهو-سننتصر-بالحرب-بأسلحة-بريطانية-أو-من-دونها-1092351405.html

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