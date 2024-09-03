https://sarabic.ae/20240903/نتنياهو-سننتصر-بالحرب-بأسلحة-بريطانية-أو-من-دونها-1092351405.html

نتنياهو: سننتصر بالحرب بأسلحة بريطانية أو من دونها

نتنياهو: سننتصر بالحرب بأسلحة بريطانية أو من دونها

سبوتنيك عربي

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة البريطانية بإلغاء 30 رخصة لتصدير السلاح إلى إسرائيل. 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T12:27+0000

2024-09-03T12:27+0000

2024-09-03T12:27+0000

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وقال نتنياهو، في بيان نُشر على منصة "إكس": "بعد أيام من قيام "حماس" بإعدام 6 رهائن إسرائيليين، علّقت حكومة المملكة المتحدة 30 رخصة أسلحة لإسرائيل".وتابع: "حماس" لا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة، من بينهم 5 مواطنين بريطانيين، بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تدافع عن نفسها، فإن القرار البريطاني المضلل لن يؤدي إلا إلى تشجيع "حماس".وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تشن حربا عادلة بوسائل عادلة، وتتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى وتتوافق تماما مع القانون الدولي"، بحسب قوله.وشدد نتنياهو على أنه "مع الأسلحة البريطانية أو من دونها، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وستؤمن مستقبلنا المشترك".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن تعليق بلاده 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل "لن يهدد قدرة الأخيرة على الدفاع عن نفسها".وتعليقا على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وقرارها سحب طلبها وقف إصدار مذكرات الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية، وموقفها تجاه الأونروا، فضلا عن السلوك البريطاني الأخير وتصريحاته في مجلس الأمن الدولي".مسؤول: إسرائيل تسعى لإلغاء إضراب النقابات العمالية من خلال المحكمة"كتائب القسام" تنشر رسالة مصورة للأسيرة عيدان يروشلمي قبل مقتلها... فيديونتنياهو: إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا وقريبون جدا من القضاء على "حماس"

https://sarabic.ae/20240903/بزيادة-87--كيف-تغير-الإنفاق-العسكري-الإسرائيلي-قبل-وبعد-حرب-غزة-1092338563.html

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أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, العالم, إسرائيل, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى