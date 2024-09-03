نتنياهو: سننتصر بالحرب بأسلحة بريطانية أو من دونها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240903/نتنياهو-سننتصر-بالحرب-بأسلحة-بريطانية-أو-من-دونها-1092351405.html
نتنياهو: سننتصر بالحرب بأسلحة بريطانية أو من دونها
نتنياهو: سننتصر بالحرب بأسلحة بريطانية أو من دونها
سبوتنيك عربي
أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة البريطانية بإلغاء 30 رخصة لتصدير السلاح إلى إسرائيل. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T12:27+0000
2024-09-03T12:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا
العالم
إسرائيل
العالم العربي
قطاع غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091697078_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_a1c8fc283b109cc86eaf3c769e5c6dec.jpg
وقال نتنياهو، في بيان نُشر على منصة "إكس": "بعد أيام من قيام "حماس" بإعدام 6 رهائن إسرائيليين، علّقت حكومة المملكة المتحدة 30 رخصة أسلحة لإسرائيل".وتابع: "حماس" لا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة، من بينهم 5 مواطنين بريطانيين، بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تدافع عن نفسها، فإن القرار البريطاني المضلل لن يؤدي إلا إلى تشجيع "حماس".وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تشن حربا عادلة بوسائل عادلة، وتتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى وتتوافق تماما مع القانون الدولي"، بحسب قوله.وشدد نتنياهو على أنه "مع الأسلحة البريطانية أو من دونها، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وستؤمن مستقبلنا المشترك".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن تعليق بلاده 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل "لن يهدد قدرة الأخيرة على الدفاع عن نفسها".وتعليقا على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وقرارها سحب طلبها وقف إصدار مذكرات الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية، وموقفها تجاه الأونروا، فضلا عن السلوك البريطاني الأخير وتصريحاته في مجلس الأمن الدولي".مسؤول: إسرائيل تسعى لإلغاء إضراب النقابات العمالية من خلال المحكمة"كتائب القسام" تنشر رسالة مصورة للأسيرة عيدان يروشلمي قبل مقتلها... فيديونتنياهو: إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا وقريبون جدا من القضاء على "حماس"
https://sarabic.ae/20240903/بزيادة-87--كيف-تغير-الإنفاق-العسكري-الإسرائيلي-قبل-وبعد-حرب-غزة-1092338563.html
بريطانيا
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091697078_82:0:2689:1955_1920x0_80_0_0_9d9953e96fa0d2b856663b7daff563dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, العالم, إسرائيل, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, العالم, إسرائيل, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى

نتنياهو: سننتصر بالحرب بأسلحة بريطانية أو من دونها

12:27 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
تابعنا عبر
أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة البريطانية بإلغاء 30 رخصة لتصدير السلاح إلى إسرائيل.
وقال نتنياهو، في بيان نُشر على منصة "إكس": "بعد أيام من قيام "حماس" بإعدام 6 رهائن إسرائيليين، علّقت حكومة المملكة المتحدة 30 رخصة أسلحة لإسرائيل".

وأضاف: "هذا القرار المخزي لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة "حماس"، المنظمة الإرهابية التي مارست الإبادة الجماعية، والتي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، من بينهم 14 مواطنا بريطانيا".

وتابع: "حماس" لا تزال تحتجز أكثر من 100 رهينة، من بينهم 5 مواطنين بريطانيين، بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تدافع عن نفسها، فإن القرار البريطاني المضلل لن يؤدي إلا إلى تشجيع "حماس".
وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تشن حربا عادلة بوسائل عادلة، وتتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى وتتوافق تماما مع القانون الدولي"، بحسب قوله.

وأردف: "كما يُنظر اليوم إلى موقف بريطانيا البطولي ضد النازيين باعتباره عنصرا حيويا في الدفاع عن حضارتنا المشتركة، فإن التاريخ أيضا سيحكم على موقف إسرائيل ضد "حماس" ومحور الإرهاب الإيراني".

وشدد نتنياهو على أنه "مع الأسلحة البريطانية أو من دونها، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وستؤمن مستقبلنا المشترك".
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
بزيادة 87%.. كيف تغير الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل وبعد حرب غزة؟
09:28 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن تعليق بلاده 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل "لن يهدد قدرة الأخيرة على الدفاع عن نفسها".

وشدد هيلي على أن "التعليق لن يكون له تأثيرا ماديا على أمن إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بالتعليق قبل إعلانه.

وتعليقا على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وقرارها سحب طلبها وقف إصدار مذكرات الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية، وموقفها تجاه الأونروا، فضلا عن السلوك البريطاني الأخير وتصريحاته في مجلس الأمن الدولي".
مسؤول: إسرائيل تسعى لإلغاء إضراب النقابات العمالية من خلال المحكمة
"كتائب القسام" تنشر رسالة مصورة للأسيرة عيدان يروشلمي قبل مقتلها... فيديو
نتنياهو: إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا وقريبون جدا من القضاء على "حماس"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الخارجية المصرية ترفض محاولة نتنياهو الزج باسم مصر لعرقلة جهود وساطة12:08 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала