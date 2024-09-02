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مسؤول: إسرائيل تسعى لإلغاء إضراب النقابات العمالية من خلال المحكمة
مسؤول: إسرائيل تسعى لإلغاء إضراب النقابات العمالية من خلال المحكمة
سبوتنيك عربي
أكد مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، ديمتري جندلمان، لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال المحكمة لإلغاء الإضراب العام الذي دعا... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T22:04+0000
2024-09-02T22:05+0000
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وقال جندلمان، "قدم مكتب المدعي العام، نيابة عن وزير المالية ورئيس الوزراء، التماسًا إلى محكمة العمل في تل أبيب لمنع الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقابات العمالية، والذي يعتقد مكتب المدعي العام أنه ذو طبيعة سياسية".وفي خطوة تصعيدية، شهدت إسرائيل مظاهرات عارمة لمطالبة الحكومة بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بالتزامن مع الإضراب العام، الذي نفذته صباح اليوم الاثنين، النقابات العمالية.وأعلن رئيس اتحاد العمال في إسرائيل (الهستدروت)، أرنون بار ديفيد، عن تنفيذ إضراب عام الاثنين، بسبب ما وصفه بـ"الفشل في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"، مشيرًا إلى أن "صفقة تبادل الأسرى أهم من أي شيء آخر".وبعد حديثه مع العديد من المسؤولين الأمنيين، قال رئيس الاتحاد إنه يعتقد أن الصفقة متوقفة "بسبب اعتبارات سياسية"، حيث يرى أن السبب في ذلك الاستقطاب السياسي، وتابع: "لم نعد شعبا واحدا؛ نحن معسكر ضد معسكر، نحن بحاجة إلى إعادة دولة إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240902/كتائب-القسام-تنشر-رسالة-مصورة-للأسيرة-عيدان-يروشلمي-قبل-مقتلها-1092326074.html
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الحكومة الإسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, طوفان الأقصى
الحكومة الإسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, طوفان الأقصى

مسؤول: إسرائيل تسعى لإلغاء إضراب النقابات العمالية من خلال المحكمة

22:04 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 22:05 GMT 02.09.2024)
© Sputnik . Arial Sporn / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
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أكد مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، ديمتري جندلمان، لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال المحكمة لإلغاء الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد النقابات العمالية، بسبب وضع الرهائن في قطاع غزة.
وقال جندلمان، "قدم مكتب المدعي العام، نيابة عن وزير المالية ورئيس الوزراء، التماسًا إلى محكمة العمل في تل أبيب لمنع الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقابات العمالية، والذي يعتقد مكتب المدعي العام أنه ذو طبيعة سياسية".
وفي خطوة تصعيدية، شهدت إسرائيل مظاهرات عارمة لمطالبة الحكومة بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بالتزامن مع الإضراب العام، الذي نفذته صباح اليوم الاثنين، النقابات العمالية.
توابيت الرهائن الإسرائيليين القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
"كتائب القسام" تنشر رسالة مصورة للأسيرة عيدان يروشلمي قبل مقتلها... فيديو
19:36 GMT
وأعلن رئيس اتحاد العمال في إسرائيل (الهستدروت)، أرنون بار ديفيد، عن تنفيذ إضراب عام الاثنين، بسبب ما وصفه بـ"الفشل في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"، مشيرًا إلى أن "صفقة تبادل الأسرى أهم من أي شيء آخر".
وبعد حديثه مع العديد من المسؤولين الأمنيين، قال رئيس الاتحاد إنه يعتقد أن الصفقة متوقفة "بسبب اعتبارات سياسية"، حيث يرى أن السبب في ذلك الاستقطاب السياسي، وتابع: "لم نعد شعبا واحدا؛ نحن معسكر ضد معسكر، نحن بحاجة إلى إعادة دولة إسرائيل".
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مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إغلاق شوارع تل أبيب وتوقف العمل بالمطارات.. إضراب عام يشل إسرائيل16:55 GMT
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