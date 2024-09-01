اتحاد العمال يعلن إضرابا عاما في إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240901/اتحاد-العمال-يعلن-إضرابا-عاما-في-إسرائيل-1092284762.html
اتحاد العمال يعلن إضرابا عاما في إسرائيل
اتحاد العمال يعلن إضرابا عاما في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اتحاد العمال في إسرائيل "الهستدروت"، أرنون بار ديفيد، عن تنفيذ إضراب عام غدا الإثنين، بسبب ما وصفه بـ"الفشل في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"،... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T16:00+0000
2024-09-01T16:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075176408_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e3ee16e619d48cfc67e049313107257.jpg
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بار ديفيد قوله إن الإضراب سيبدأ في الساعة 6 صباحًا ومن المقرر حتى الآن أن يكون إضرابا ليوم واحد، على أن يتم اتخاذ قرارات أخرى بعد يوم الإثنين.وأوضح رئيس اتحاد العمال في إسرائيل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في تل أبيب، "يتم قتل اليهود في أنفاق غزة، من المستحيل استيعاب ذلك ويجب أن يتوقف".وبعد حديثه مع العديد من المسؤولين الأمنيين، قال رئيس العمال إنه يعتقد أن الصفقة متوقفة "بسبب اعتبارات سياسية"، حيث يرى أن السبب في ذلك الاستقطاب السياسي، وتابع: "لم نعد شعبا واحدا؛ نحن معسكر ضد معسكر، نحن بحاجة إلى إعادة دولة إسرائيل".وأضاف: "نحصل على أكياس الجثث بدلاً من الصفقة، لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا (بالإضراب) قد يحرك أولئك الذين يجب أن يتحركوا"، ويواصل حديثه قائلاً: "أدعو شعب إسرائيل إلى الخروج إلى الشوارع، الليلة وغدا وأن يشارك الجميع في الإضراب". ودعا منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في وقت سابق اليوم الجمهور "للانضمام إلى مظاهرة حاشدة، للمطالبة بإغلاق كامل للبلاد" وناشد الهستدروت بتنظيم إضراب جماعي يوم الاثنين، وقد تبنى دعوته منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص من 200 من أكبر شركات البلاد، وكذلك زعيم المعارضة يائير لابيد.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفوا في 7 أكتوبر.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المختطفين الستة".وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع أمس السبت وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المختطفين كرمل غات وعدين يروشلمي وهيرش غولدبريغ بولين والكسندير لوبنوف والموغ ساروسي وضابط الصف أوري دانينو وأعادتهم إلى إسرائيل"، وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر من قبل حماس في غزة".وأشار إلى أنه "بعد عملية التحقق من هويتهم التي تمت في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ العائلات. يشارك جيش الدفاع وجهاز الأمن العام العائلات حزنها العميق في هذه الأوقات الصعبة".
https://sarabic.ae/20240901/وزير-إسرائيلي-نتنياهو-قرر-إنقاذ-الائتلاف-الحكومي-بدلا-من-المحتجزين-1092277886.html
https://sarabic.ae/20240821/كيف-نجحت-إسرائيل-في-استعادة-بعض-الرهائن-من-غزة-وما-أساليبها-في-جمع-المعلومات؟-1091956560.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075176408_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5350668b8f06cdacc1030f4e7ea1523.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

اتحاد العمال يعلن إضرابا عاما في إسرائيل

16:00 GMT 01.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعلن رئيس اتحاد العمال في إسرائيل "الهستدروت"، أرنون بار ديفيد، عن تنفيذ إضراب عام غدا الإثنين، بسبب ما وصفه بـ"الفشل في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"، مشيرًا إلى أن "صفقة تبادل الأسرى أهم من أي شيء آخر".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بار ديفيد قوله إن الإضراب سيبدأ في الساعة 6 صباحًا ومن المقرر حتى الآن أن يكون إضرابا ليوم واحد، على أن يتم اتخاذ قرارات أخرى بعد يوم الإثنين.
وأوضح رئيس اتحاد العمال في إسرائيل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في تل أبيب، "يتم قتل اليهود في أنفاق غزة، من المستحيل استيعاب ذلك ويجب أن يتوقف".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
وزير إسرائيلي: نتنياهو قرر إنقاذ الائتلاف الحكومي بدلا من المحتجزين
12:51 GMT
وبعد حديثه مع العديد من المسؤولين الأمنيين، قال رئيس العمال إنه يعتقد أن الصفقة متوقفة "بسبب اعتبارات سياسية"، حيث يرى أن السبب في ذلك الاستقطاب السياسي، وتابع: "لم نعد شعبا واحدا؛ نحن معسكر ضد معسكر، نحن بحاجة إلى إعادة دولة إسرائيل".
وأضاف: "نحصل على أكياس الجثث بدلاً من الصفقة، لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا (بالإضراب) قد يحرك أولئك الذين يجب أن يتحركوا"، ويواصل حديثه قائلاً: "أدعو شعب إسرائيل إلى الخروج إلى الشوارع، الليلة وغدا وأن يشارك الجميع في الإضراب".
ودعا منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في وقت سابق اليوم الجمهور "للانضمام إلى مظاهرة حاشدة، للمطالبة بإغلاق كامل للبلاد" وناشد الهستدروت بتنظيم إضراب جماعي يوم الاثنين، وقد تبنى دعوته منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص من 200 من أكبر شركات البلاد، وكذلك زعيم المعارضة يائير لابيد.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انتشال جثث 6 رهائن لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفوا في 7 أكتوبر.
تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
كيف نجحت إسرائيل في استعادة بعض الرهائن من غزة وما أساليبها في جمع المعلومات؟
21 أغسطس, 10:58 GMT
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المختطفين الستة".
وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع أمس السبت وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المختطفين كرمل غات وعدين يروشلمي وهيرش غولدبريغ بولين والكسندير لوبنوف والموغ ساروسي وضابط الصف أوري دانينو وأعادتهم إلى إسرائيل"، وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر من قبل حماس في غزة".
وأشار إلى أنه "بعد عملية التحقق من هويتهم التي تمت في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ العائلات. يشارك جيش الدفاع وجهاز الأمن العام العائلات حزنها العميق في هذه الأوقات الصعبة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجثث المستعادة من رفح تثير غضبا عارما واحتجاجات جديدة ضد نتنياهو08:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة أمس, 14:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала