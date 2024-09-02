https://sarabic.ae/20240902/حماس-إصرار-نتنياهو-على-تحرير-المحتجزين-بالقوة-يعني-عودتهم-إلى-أسرهم-داخل-توابيت-1092325496.html
"حماس": إصرار نتنياهو على تحرير المحتجزين بالقوة يعني عودتهم إلى أسرهم داخل "توابيت"
"حماس": إصرار نتنياهو على تحرير المحتجزين بالقوة يعني عودتهم إلى أسرهم داخل "توابيت"
سبوتنيك عربي
أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تحرير الأسرى من خلال الضغط... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T18:53+0000
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وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم الكتائب، في بيان، إن "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".وتابع أبو عبيدة: "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمّدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240902/نتنياهو-إسرائيل-لا-يمكنها-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-وقريبون-جدا-من-القضاء-على-حماس-1092324822.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حماس": إصرار نتنياهو على تحرير المحتجزين بالقوة يعني عودتهم إلى أسرهم داخل "توابيت"
أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة يعني عودة المختطفين إلى عائلاتهم داخل توابيت"، بحسب قولها.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم الكتائب، في بيان، إن "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".
وأضاف: "نقول للجميع وبشكل واضح إنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".
وتابع أبو عبيدة: "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمّدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.