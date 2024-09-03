بزيادة 87%.. كيف تغير الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل وبعد حرب غزة؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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183 د
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20240903/بزيادة-87--كيف-تغير-الإنفاق-العسكري-الإسرائيلي-قبل-وبعد-حرب-غزة-1092338563.html
بزيادة 87%.. كيف تغير الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل وبعد حرب غزة؟
بزيادة 87%.. كيف تغير الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل وبعد حرب غزة؟
سبوتنيك عربي
تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا، وهي الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة نحو 94 ألفا آخرين. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T09:28+0000
2024-09-03T09:28+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51c3a97244a0f8336d16890ee911ef7.jpg
ورغم مرور تلك الفترة الكبيرة على بدء الحرب، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من إعلان الانتصار على الفصائل الفلسطينية المسلحة ولا حتى تحرير المحتجزين في القطاع، كما وعد باستخدام القوة العسكرية.ورغم أن موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا والرابعة في الشرق الأوسط، مقارنة بقوة متواضعة جدا للفصائل الفلسطينية، فإن تل أبيب حصلت على دعم عسكري ضخم من عدة دول حول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشير تقارير إلى أنها أرسلت نحو 50 ألف طن من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.وحتى مع فارق القوة الهائل بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحصولها على دعم عسكري كبير، تؤكد إسرائيل حاجتها المستمرة للدعم العسكري من الدول الغربية وتقول إن تعطيل أو منع أي شحنات أسلحة إليها يؤثر على القدرات القتالية لجيشها.وظهر ذلك جليا بعد إعلان بريطانيا تعليق مبيعات أسلحة إلى إسرائيل، إذ علق وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بوصف هذا الأمر بـ"المحبط"، رغم أنه يتضمن تعليق 30 رخصة تصدير فقط من أصل 350 رخصة، وتبعه تعهد بريطانيا بعدم تهديد قدرة إسرائيل بالدفاع عن نفسها.قفزة هائلة في الإنفاقعندما بدأت حرب غزة، كانت إحصائيات الإنفاق العسكري الإسرائيلي تقدر بـ63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار أمريكي)، حسب موقع "ستاتيستا" الأمريكي.لكن مع بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، زاد الإنفاق العسكري الفعلي ليصل إلى 83 مليار شيكل (نحو 22.7 مليار دولار).ومع استمرار الحرب في 2024، بلغ حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي 118 مليار شيكل (نحو 30.5 مليار دولار)، وهو رقم يمثل الميزانية المعتمدة وليس الإنفاق الفعلي، الذي يمكن أن يسجل أرقاما أكبر إذا استمرت الحرب حتى نهاية العام.ويشير الموقع إلى أن الفارق بين الإنفاق العسكري الذي تم تسجيله يكشف أن حجم الزيادة في الإنفاق تجاوزت 87 في المئة في 2024 مقارنة بـ2023.كما أوضح الموقع أن الإنفاق العسكري الفعلي للجيش الإسرائيلي في 2023 سجل زيادة تقدر بـ32 في المئة عن الميزانية التي كانت مقررة منذ بداية العام ليصل إلى نسبة 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب حرب غزة.
https://sarabic.ae/20240828/مقارنة-عسكرية-إسرائيل-في-مواجهة-أقوى-3-جيوش-بالشرق-الأوسط-1092163741.html
https://sarabic.ae/20210517/كم-تبلغ-تكلفة-الصواريخ-الفلسطينية؟-وما-حجم-الترسانة-التي-تمتلكها-حماس؟-1048992113.html
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

بزيادة 87%.. كيف تغير الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل وبعد حرب غزة؟

09:28 GMT 03.09.2024
© AP Photoفلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا، وهي الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة نحو 94 ألفا آخرين.
ورغم مرور تلك الفترة الكبيرة على بدء الحرب، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من إعلان الانتصار على الفصائل الفلسطينية المسلحة ولا حتى تحرير المحتجزين في القطاع، كما وعد باستخدام القوة العسكرية.
صورة أرشيفية لدبابة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
مقارنة عسكرية.. إسرائيل في مواجهة أقوى 3 جيوش بالشرق الأوسط
28 أغسطس, 10:20 GMT
ورغم أن موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا والرابعة في الشرق الأوسط، مقارنة بقوة متواضعة جدا للفصائل الفلسطينية، فإن تل أبيب حصلت على دعم عسكري ضخم من عدة دول حول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشير تقارير إلى أنها أرسلت نحو 50 ألف طن من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.
وحتى مع فارق القوة الهائل بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحصولها على دعم عسكري كبير، تؤكد إسرائيل حاجتها المستمرة للدعم العسكري من الدول الغربية وتقول إن تعطيل أو منع أي شحنات أسلحة إليها يؤثر على القدرات القتالية لجيشها.
وظهر ذلك جليا بعد إعلان بريطانيا تعليق مبيعات أسلحة إلى إسرائيل، إذ علق وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بوصف هذا الأمر بـ"المحبط"، رغم أنه يتضمن تعليق 30 رخصة تصدير فقط من أصل 350 رخصة، وتبعه تعهد بريطانيا بعدم تهديد قدرة إسرائيل بالدفاع عن نفسها.
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2021
كم تبلغ تكلفة الصواريخ الفلسطينية... وما حجم الترسانة التي تمتلكها "حماس"؟
17 مايو 2021, 15:25 GMT

قفزة هائلة في الإنفاق

عندما بدأت حرب غزة، كانت إحصائيات الإنفاق العسكري الإسرائيلي تقدر بـ63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار أمريكي)، حسب موقع "ستاتيستا" الأمريكي.
لكن مع بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، زاد الإنفاق العسكري الفعلي ليصل إلى 83 مليار شيكل (نحو 22.7 مليار دولار).
المقاومة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
بتكلفة زهيدة.. "حماس" و"أنصار الله" تكتبان نهاية استراتيجيات الغرب العسكرية في إسرائيل والبحر الأحمر
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
ومع استمرار الحرب في 2024، بلغ حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي 118 مليار شيكل (نحو 30.5 مليار دولار)، وهو رقم يمثل الميزانية المعتمدة وليس الإنفاق الفعلي، الذي يمكن أن يسجل أرقاما أكبر إذا استمرت الحرب حتى نهاية العام.
ويشير الموقع إلى أن الفارق بين الإنفاق العسكري الذي تم تسجيله يكشف أن حجم الزيادة في الإنفاق تجاوزت 87 في المئة في 2024 مقارنة بـ2023.
كما أوضح الموقع أن الإنفاق العسكري الفعلي للجيش الإسرائيلي في 2023 سجل زيادة تقدر بـ32 في المئة عن الميزانية التي كانت مقررة منذ بداية العام ليصل إلى نسبة 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب حرب غزة.
© Sputnikالقدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
القدرات العسكرية لـحماس في مواجهة الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
القدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
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